ELECTIONS LOCALES Kaouane inspecte les studios d'enregistrement

Par Mohamed BOUFATAH -

Au total, 51 partis politiques, quatre alliances et un groupe d'indépendants participeront aux élections locales.

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a effectué jeudi une visite d'inspection aux studios d'enregistrement de la Radio et de la Télévision algériennes, situés au Club des Pins (Alger), et qui seront mis à la disposition des candidats aux élections locales (APW et APC) du 23 novembre prochain pour l'expression directe lors de la campagne électorale qui débutera ce dimanche. Il a exprimé, à cette occasion, sa «satisfaction» quant aux moyens mis en place pour assurer la mission de service public avec «professionnalisme». Pour sa part, le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), Abdelwahab Derbal, a appelé les partis politiques engagés dans ce rendez-vous électoral «au respect de l'unité et des constantes nationales». Les interventions des représentants des partis politiques et des indépendants seront diffusées à la Télévision nationale publique et sur les Chaînes 1 et 2 de la Radio nationale avec obligation de s'exprimer en langues arabe et amazighe. Les interventions seront enregistrées 48h avant le début de la campagne électorale en présence d'un membre de la Hiise pour veiller au respect du programme. La campagne électorale débutera dimanche 29 octobre et prendra fin le 19 novembre 2017. Au total, 51 partis politiques, quatre alliances et un groupe d'indépendants participeront aux élections locales, soit 10 196 listes (9 575 pour les APC et 621 pour les APW). Pour rappel, le tirage au sort pour la répartition des tranches horaires de diffusion des interventions directes des partis politiques, des alliances et des indépendants à travers les médias audiovisuels (Entv et Radio algérienne) en prévision de la campagne électorale, s'est déroulé mercredi dernier à Alger. L'opération a eu lieu en présence des représentants des partis politiques participant aux prochaines élections locales ainsi que des représentants de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) et des différents médias. La campagne électorale débutera dimanche le 29 octobre en cours et prendra fin le 19 novembre prochain. Les interventions seront enregistrées 48h avant le début de la campagne électorale en présence d'un membre de la Hiise pour veiller au respect du programme. Le responsable a fait savoir à ce propos que les interventions directes à travers les médias reposaient, en vertu de la loi, sur le principe «d'équité et non d'égalité» selon l'importance du parti et le nombre de candidatures présentées au niveau national. S'agissant du volume horaire accordé à la campagne sur chaque chaîne, il a été décidé de réserver 528 unités (5 min pour chaque unité). 19 est le nombre de listes exigé pour profiter du temps d'antenne. Les partis et alliances ayant moins de 19 listes soit 21 partis et alliances, bénéficieront d'une unité forfaitaire. Des salles pour animer les meetings populaires ont été également réservées en cette circonstance. Enfin il n'y a actuellement aucune loi qui régit l'exploitation des réseaux sociaux par les formations politiques.