MÉDECINE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES La santé des Algériens à l'heure du numérique

Cette manifestation, première du genre en Algérie, prévoit aussi la présentation des résultats de l'Enquête nationale d'opinion des Algériens sur la e-santé.

La e santé, les TIC et leur rôle dans la démocratisation de l'accès aux soins et bien d'autres concepts seront abordés, dès aujourd'hui, au 1er Salon international dédié à la santé et aux nouvelles technologies, Hopit Alger Expo. La manifestation qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui est abritée par le centre international des conférences CIC, à l'ouest de la capitale.

Cet événement pour lequel l'on prévoit quelque 2000 visiteurs, est coorganisé par le World Trade Center Algiers Wtca et l'agence de communication Acms. Il verra la participation de nombreux experts et directeurs d'établissements de santé ainsi que des entreprises nationales et étrangères spécialisées dans le domaine de la santé. Des spécialistes de haut niveau dans le domaine des techniques et des nouvelles technologies utilisées dans le secteur de la santé, des représentants de grandes compagnies spécialisées à l'instar de Sanofi, Philips ainsi que des organismes publics et privés tels que l'Anpt, un cluster numérique et hôpitaux nationaux prendront part également à cette première édition de l'«Hopit Alger Expo: Hôpital du futur». Une retransmission directe d'un acte médical via la plate-forme Anzar de la société Etiim est prévue à cette occasion, parallèlement à plusieurs panels liés au domaine. Cette manifestation, première du genre en Algérie, prévoit aussi la présentation des résultats de l'Enquête nationale d'opinion des Algériens sur la e-santé. Hopit Alger Expo est une occasion pour les spécialistes du domaine de la santé et des nouvelles technologies de se rencontrer afin de déterminer et d'analyser les opportunités, les enjeux et les perspectives de développement du secteur de la santé en Algérie par l'intégration des technologies numériques dans le quotidien des praticiens de la santé. Cette manifestation permettra ainsi, d'aborder et expliquer le concept de la e-santé aux nombreux praticiens de la santé qui seront présents, susciter le besoin chez certains, apporter des solutions chez d'autres et cela, à travers le partage des meilleures techniques utilisées dans le domaine et de déterminer les facteurs clés de leur succès. Cette première journée du salon est consacrée aux conférences assurées par des experts de haut niveau, locaux et étrangers, issus du secteur de la santé et du digital dans le but de débattre en premier lieu, sur les questions liées à l'utilisation de la e-santé en Algérie au niveau des différents établissements hospitaliers qu'ils soient publics ou privés. A cet effet, un état des lieux sera dressé. Dans une deuxième phase, sera examiné l'impact de l'apport des nouvelles technologies de l'information dans l'amélioration de l'accès aux soins. Enfin des spécialistes en propriété intellectuelle et données personnelles expliqueront à travers leurs expertises et expériences, quelle réglementation doit être appliquée en cas de santé connectée.

Des ateliers et tables rondes seront également programmés. Ce premier salon vise à réunir laboratoires pharmaceutiques, établissements hospitaliers privés et publics, fournisseurs de technologies nouvelles et solutions médicales destinées aux professionnels de la santé, assurances santé. Tous ces acteurs du secteur de la santé et du numérique sont présents à travers des stands d'exposition où ils peuvent échanger et partager entre eux et avec les invités présents leurs expériences et démontrer ainsi la nécessité de l'usage des nouvelles technologies de l'information pour améliorer les prestations dans le secteur de la santé.