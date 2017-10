INCURSION TERRORISTE À ANNABA La cité 8-Mai 1945 toujours encerclée

Par Wahida BAHRI -

C'est l'alerte générale à Annaba, dont les issues sont bouclées et la mobilisation des services de sécurité attendent l'intervention de l'Armée nationale populaire.

Un accrochage a eu lieu dans la soirée du jeudi à Vendredi, entre les services de la Sûreté nationale, au niveau du quartier populaire du 8-Mai 1945. Jusqu' à la mise sous presse, rien n'a filtré sur l'opération qui se poursuit toujours, encore moins sur le nombre des terroristes. Selon les informations fournies par une source sécuritaire sur place, l'élément terroriste se serait infiltré depuis les frontières Est avec la Tunisie. Le suspect a été repéré à Sidi Salem, localité limitrophe de la commune d'Echat dans la wilaya d'El Tarf, puis aux alentours des broussailles des ruines d'Hippone à Sidi Brahim, avant d'être repéré à la cité du 8-Mai 1945, a ajouté la même source. Parant à toute éventualité, un dispositif sécuritaire rigoureux a été déployé, avant -hier jeudi, dans toute la ville de Annaba, dont toutes les issues ont été bouclées, avons-nous constaté de visu.

Les quartiers composant Jebenette Lihoud appelé communément «cimetière des juifs» de la zone ouest du centre-ville de Annaba, les cités 11-Décembre et 8-Mai 1945, ont été encerclées par les forces de police et de la Gendarmerie nationale. Selon les précisions apportées par notre source, le ou les suspects se sont barricadés dans l'une des maisons de ce quartier chaud de la ville de Annaba. Les informations filtrées par nos sources font état de deux terroristes, à bord d'une moto Vespa, qui ont tiré des coups de feu sur un policier de la sûreté de daïra de Berrahal.

Le policier en civil se rendant à son domicile a été légèrement blessé, sans danger pour sa vie. Par ailleurs, selon des informations bien précises, les services de sécurité de la wilaya de Annaba, ont, depuis le dimanche de la semaine écoulée engagé un ratissage, sur la base d'informations faisant état de l'incursion d'un élément terroriste depuis les frontières Est du pays. Au moment de la mise sous presse, des informations font état de la fuite du ou des terroristes de l'appartement de la cité 8-Mai 1945 et qui seraient retranchés dans les ruines de Sidi Brahim, où les éléments de l'Armée nationale devront opérer un large ratissage.

Bien que n'écartant pas la thèse de l'appartenance à un groupe terroriste, notre source a fait tout de même savoir que, «le suspect ou les terroristes seraient peut-être des éléments appartenant à Daesh, revenus de la Syrie».