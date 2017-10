IL PRÉVOIT 4 000 MÉGAWATTS D'ORIGINE SOLAIRE EN 2021 L'invraisemblable annonce de Guitouni

Par Saïd BOUCETTA -

Des projets d'une telle nature ont besoin d'autant de temps, sinon plus pour voir le jour

Le ministre de l'Energie annonce cette échéance avec trop de légèreté. Comment peut-on être au rendez-vous, alors que rien n'est encore sorti de terre?

Dans son exposé devant les membres de la commission finances et budget de l'APN, le ministre de l'Energie a, à peine effleuré le dossier de l'énergie renouvelable. Il s'est juste contenté de «copier-coller» dans son rapport, une partie d'un vieux document gouvernemental qui annonçait la production de 4 000 mégawatts d'énergie solaire à l'horizon 2021. Mustapha Guitouni oublie-t-il qu'il s'est adressé aux représentants du peuple un 26 octobre 2017? La question est très pertinente, car à bien l'entendre on se serait cru en 2013 ou même avant. Le ministre, dont le secteur a réalisé moins de 400 mégawatts d'électricité d'origine solaire en plus de dix ans, veut convaincre ses interlocuteurs que d'un bond de quelque 3 600 mégawatts en quatre années seulement.

Guitouni qui a eu à diriger la Sonelgaz, doit en principe savoir toute la complexité financière à boucler le dossier d'une seule centrale solaire. La filiale du groupe public d'électricité, chargée de réaliser le programme du renouvelable pour le compte de Sonelgaz, trouve toutes les peines du monde pour concrétiser les objectifs qui lui ont été assignés. De petites centrales de quelques dizaines de mégawatts, pour les plus grandes, ont certes vu le jour grâce à une action volontariste du gouvernement qui entendait démontrer la faisabilité d'un tel projet. Mais tout le monde, parmi les professionnels du secteur, a bien saisi, le caractère «ridiculement» petit de la démarche, devant l'importance de l'enjeu. Au rythme où étaient réalisées les centrales de la Sonelgaz, on était parti pour des dizaines d'années avant d'espérer parvenir à un niveau critique de production d'énergie renouvelable. Cela en plus du mode de financement et de l'intégration technologique nécessaire à pérenniser l'activité. En somme, «la méthode Sonelgaz», bien que méritante, pour avoir jeté les bases de l'alternative énergétique, n'est pas à la hauteur de l'ambition du gouvernement en matière de développement de l'énergie solaire.

La réponse au défi du renouvelable a été portée par un mégaprojet qui comprend un ensemble de grandes centrales solaires, avec une capacité de production globale de plus de 4 000 mégawatts. Le chantier n'était pas évident, mais des cadres des ministères de l'Energie et de l'Industrie ont travaillé sur le dossier et confectionné un cahier des charges devant servir de base à un appel d'offres international. Il était entre autres question de constituer des entreprises mixtes pour lancer définitivement lesdits projets. Même les terrains d'assiette pour les futures centrales avaient été identifiés. Il restait simplement à passer à l'acte.

En 2015, tout était prêt. Le ministre de l'Energie de l'époque qui avait pris la peine de discuter avec les responsables des plus grandes compagnies internationales détenant la technologie du solaire, avait annoncé l'ouverture du processus à la fin de l'année 2016. Mais de report en report, la perspective de produire 4 000 mégawatts d'électricité à partir de l'énergie solaire à l'horizon 2022 s'évaporait.

Devant les députés, le ministre de l'Energie a annoncé cette échéance, avec, il faut bien le souligner, trop de légèreté. Comment peut-on être au rendez-vous, alors que rien n'est encore sorti de terre? Le ministre ne sait-il pas qu'une entreprise mixte met plus d'une année de négociation pour voir le jour? Des projets d'une telle nature ont besoin d'autant de temps, sinon plus pour voir le jour, sachant les conditions d'intégration et de transfert de technologie exigées par le gouvernement algérien. A supposer que le processus démarre demain, à l'échéance 2022, on en sera encore au montage des entreprises.

M. Guitouni savait donc pertinemment que ses annonces pour ce qui concerne les 4 000 mégawatts d'origine solaire sont fausses. La question qui se pose est de savoir pourquoi un ministre de la République se permet de dire des contrevérités aux élus de la nation.