IL SERA REMIS AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Le premier rapport du Cndh au début 2018

La présidente du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar, a indiqué, hier à Alger, que le premier rapport annuel sera soumis au président de la République, Abdelaziz Bouteflika et à toutes les parties concernées au début de l'année 2018. «Le rapport annuel du Cndh sur l'état des droits de l'homme en Algérie sera rendu public en janvier ou février 2018 et sera soumis, en vertu de la Constitution, au président de la République, au Parlement et au Premier ministre», a déclaré à l'APS Mme Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar en marge d'une cérémonie d'hommage à la moudjahida et membre du Conseil de la Nation Leila Tayeb et au président de l'Association «Mechaal Echahid, Mohamed Abbad. Les six commissions permanentes du Cndh, installé au mois de mars 2017, s'attellent chacune dans son domaine à l'élaboration de leurs rapports et l'opération se déroule en «toute transparence», a-t-elle affirmé. Il s'agit de la commission des affaires juridiques, la commission des droits politiques et civils, la commission de l'enfant et de la femme, la commission des droits sociaux et économiques, la commission de la société civile et la commission de la médiation.