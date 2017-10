JOURNÉE NATIONALE DU DON DE SANG À BEJAIA Je donne mon sang, je sauve une vie.

Fidèle à ses engagements, et à l'occasion de la Journée nationale des donneurs de sang, L'Association Solidarité Don de Sang - Wilaya de Béjaïa, sous la houlette de son président le

Dr Boussalem, a organisé au niveau de la Maison de la culture, une journée de sensibilisation sur le don de sang et ses bienfaits sur la santé physique et morale des donneurs.

Notons que cette association qui active depuis plusieurs années, a déjà démontré par sa volonté, et le travail acharné et continuel de ses membres, qu'il suffit souvent de se rapprocher du citoyen, de lui expliquer les procédures requises et préalables à un don de sang, pour que ce dernier adhère pleinement et devient un donneur régulier.

En ce vendredi 27 octobre, le hall de la Maison de la culture de Béjaïa, a vibré sous les pas des visiteurs, et surtout des enfants, qui s'étaient donné à coeur joie, aux multiples jeux et animations prévus à leur encontre...Plusieurs expositions, et conférences, étaient au programme, et les jeunes de l'Sdswb, n'ont pas rechigné sur leurs efforts, afin de donner à cette journée un cachet particulier.

«Je donne mon sang, je sauve une vie»..Un slogan qui revêt toute son importance, si l'on sait, que toutes les collectes de cette association, sont reversées immédiatement au CHU de la wilaya, qui se chargera de traiter le sang et de le filtrer avant de le conditionner dans des pochettes, pour enfin le transmettre au malade...Et ce n'est pas la demande qui manque, vu que nos hôpitaux, n'arrivent pas à satisfaire tous les besoins en cette matière vitale....

Pour cela, le Dr Rafik Boussalem tient à préciser, qu'à chaque fois, que cela lui est possible, l'association tente de colmater ces brèches, afin que le sang aille aux malades, dans les meilleurs délais qui soient, et cela malgré le manque de moyens dont souffre l'Sdswb (Manque d'infrastructures, de moyens matériels et financiers...Etc.) qui souvent paralyse ses activités.

Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, l'association a tenu à offrir des Prix d'encouragement aux donneurs réguliers, aux retraités du CTS, ainsi qu'aux lauréats du concours de dessins pour enfants, lors d'une sympathique cérémonie qui a regroupé les membres de l'association, le collectif de la presse locale, ainsi que les citoyens de Béjaïa au niveau de la Maison de la culture, où un camion de transfusion sanguine était garé depuis la matinée, ce qui avait drainé un nombre assez important de donneurs.

Nous n'avons plus qu'à souhaiter une bonne continuation au

Dr Boussalem et à son équipe, dans leur louable initiative, et lancer un appel aux âmes charitables, afin de permettre à l'Sdswb de mener à bien sa mission....

Offrez votre sang et sauvez des vies...

Solidarité Don De Sang Wilaya de Béjaïa

Tel: 0558 70 20 42

Tel: 0541 43 95 89 Y.Hanane.