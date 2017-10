RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETÉ SUR LA TÉLÉVISION ET LA RADIO Kaouane célèbre l'événement

Le 55ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio le 28 octobre 1962 a été célébré, hier, à Alger, en présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane. Au siège de la Télévision et la Radio nationales, M. Kaouane a rendu hommage aux martyrs de la révolution, rappelant le message du président de la République, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, qui est, a-t-il souligné, «une feuille de route», notamment dans son aspect de la défense de «la réputation et des intérêts» du pays. Il a appelé les journalistes de la télévision et de la radio à être «au diapason des défis de l'heure», pour contribuer au «progrès et la construction» de l'Algérie. S'agissant de la couverture des élections locales, le ministre s'est dit «satisfait» de la «bonne» préparation technique et professionnelle des médias publics à l'occasion de cet «important rendez-vous» de la vie nationale pour assurer leur mission de service public avec «professionnalisme». Interrogé sur «l'exclusion» de la Chaîne III et Canal Algérie de l'expression directe des candidats comme ça se faisait précédemment, M. Kaouane a indiqué que «ce n'est pas une exclusion, mais il s'agit juste de l'aspect expression directe, pour être en conformité avec la loi, puisque ce sont les deux langues nationales et officielles qui sont utilisées dans le cadre de l'expression directe».