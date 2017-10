Une nouvelle carte politique à Tizi Ouzou?

Par Kamel BOUDJADI -

Connue pour être fortement politisée, la wilaya de Tizi Ouzou risque de connaître une nouvelle configuration politique au lendemain des élections locales du 23 novembre prochain.

Tous les partis politiques prenant part à cette échéance jurent de remporter la majorité, mais en attendant, les électeurs promettent autre chose.

En effet, alors que les partis traditionnels sont fin prêts pour se lancer dans la course aux sièges, il y a un élément nouveau qui risque de perturber l'harmonie installée depuis plusieurs décennies, à savoir les indépendants. Cette échéance du 23 novembre a la particularité de connaître l'arrivée sur scène d'un grand nombre de listes indépendantes. D'autres sont parrainées par des partis, mais gardent néanmoins leur indépendance vis-à-vis des partis dominants. Ces derniers promettent la surprise.

Pour revenir aux préparatifs des partis politiques, il convient de signaler que le FLN est le seul parti présent dans les 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Cette année, le plus vieux parti compte, de l'avis de son premier responsable, Saïd Lakhdari, reprendre la suprématie en arrachant sans conteste la majorité. Pour ce faire, le FLN, ajoute Saïd Lakhdari, a mobilisé une pépinière de jeunes dans les structures du parti. Les listes sont portées par la jeune génération bien instruite et bien formée à l'exercice politique.

C'est le même argument qui prévaut dans la maison RND qui compte rafler le plus grand nombre de sièges dans les communes comme dans l'Assemblée populaire de wilaya. Ouvert à toutes les couches et catégories sociales, le RND porte un programme à la mesure des espérances des populations. Ses militants, ajoute un cadre du parti, sont rompus à l'exercice politique démocratique d'abord dans les structures du parti puis sur le terrain. C'est pourquoi donc, les élections locales du 23 novembre vont être une occasion en or afin de prendre le maximum de sièges et de communes.

Le FFS, lui, apporte la nouveauté cette année. Ce vendredi à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, les têtes de listes APW et APC ont signé publiquement l'engagement de servir la population, rien que la population et toute la population. La méthode est novatrice à maints égards car le parti a bien compris la leçon du terrain. Les promesses non tenues par les élus sont la bombe qui risque de faire exploser le plus grand nombre de formations politiques. Aussi, cette fois, la direction du parti a décidé d'aller vers la population avec des élus qui ont prêté serment, celui de servir les populations dans le cadre des principes du FFS.

Au RCD, c'est le même engouement qui prévaut. Connu pour le réseautage qui caractérise ses campagnes électorales, le parti de Mohcine Belabbès risque fort bien de connaître d'éventuelles surprises à cause de certains de ses élus qui ont décidé de remplir un autre mandat. A Boudjima, le maire sortant revient exercer un 3e mandat provoquant un véritable séisme dans la section de son parti.

Enfin, notons que la wilaya de Tizi Ouzou connue pour son taux d'abstention très élevé dans les législatives, figure parmi les wilayas qui votent le plus dans les locales. En attendant, place à la campagne!