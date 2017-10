DRAME DANS TROIS WILAYAS Trois jeunes se suicident par immolation

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'immolation par le feu, une nouvelle forme de suicide

Quatre jeunes ont attenté à leur vie par le moyen de l'immolation. Un seul a été dissuadé de passer à l'acte. Les trois autres sont morts.

C'est tragique. Le suicide par immolation, phénomène qui a presque disparu en Algérie, semble refaire une apparition tragique à travers le pays. Quatre jeunes de différentes régions du pays ont eu recours à cette solution radicale pour diverses raisons. En effet, alors qu'ils ne sont qu'à l'aube de leur vie, ils se sont donné la mort jeudi dernier dans trois wilayas distinctes du pays. Pour le premier cas, il s'agit d'une fille âgée de seulement 19 ans. Elle étudiait dans un centre de formation où elle s'est spécialisée dans la couture, dans sa ville natale à Guelma. Décidant de mettre fin à ses jours, la malheureuse s'est rendue devant l'université du 8-Mai 45 de la même wilaya, où elle a imbibé tout son corps d'essence avant d'y mettre le feu. Brûlée au troisième degré, la victime n'a pas tardé à succomber à ses blessures. Pourtant, les personnes qui étaient alors présentes à ce moment là, avaient essayé tant bien que mal d'étouffer les flammes. Concernant les causes de cet incompréhensible geste, des sources ont fait savoir que seule sa famille connaît les vraies raisons de ce drame. En parallèle, deux autres personnes ont eu recours à cette méthode radicale pour se donner la mort cette fois-ci, dans la wilaya de Tiaret.

Le décès de ces derniers a été entraîné par de graves blessures engendrées par l'immolation par le feu. Pour des problèmes personnels, c'est dans le quartier de Kanabir qu'un jeune de 20 ans s'est donné la mort la semaine dernière. Transféré juste après son geste à l'hôpital de Tiaret, la victime n'a finalement pas supporté ses blessures. Dans ce même établissement, un autre jeune a subi le même triste sort. D'après ses amis, celui-ci s'est soudainement enduit le corps d'essence et allumé un briquet. Choqués, ces derniers se sont empressés d'éteindre les flammes avec un extincteur. Il décédera quelques jours plus tard. Autre cas à Khemis-Miliana, où un homme a tenté de se brûler vif dans un tribunal, près du bureau du procureur où il menaçait, avec de l'essence et des allumettes de passer à l'acte. Et ce, après l'annonce du verdict à son encontre dans une affaire le concernant.

Fort heureusement, l'assistante du procureur est intervenue et l'a dissuadé de commettre l'irréparable, promettant de revoir son dossier. Ces cas recensés en moins d'une semaine, nous montrent la gravité et l'ampleur que prend ce phénomène. Cela est d'autant plus inquiétant lorsqu'il touche des jeunes. Ce qui nous mène à nous demander, quelles sont les raisons qui peuvent conduire de jeunes personnes, parfois même des adolescents, à accomplir un tel geste de désespoir. Si la majorité d'entre eux choisit de s'immoler par le feu, c'est sans doute pour attirer l'attention sur leur profond mal-être, qu'il soit lié aux conditions sociales ou qu'il ait un lien d'ordre psychologique.