MÉTÉO La neige attendue cette semaine

Le retour des neiges sur les sommets montagneux du nord du pays, accompagné d'une baisse sensible des températures, est attendu pour les premiers jours du mois de novembre. Ainsi, les wilayas du centre et de l'est du pays devraient connaître une chute sensible des températures à partir de cette semaine, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation météorologique qui touchera également les wilayas de l'Ouest. Des averses accompagnées de fortes rafales de vent sont ainsi attendues entre le 4 et le 10 du mois de novembre prochain, qui devrait voir également arriver les premières chutes de neige dans les régions montagneuses du nord du pays.