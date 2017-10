SEPT BLESSÉS DANS UNE BAGARRE ENTRE LES AÂROUCH On s'explique au sabre à Khenchela

Au moins sept membres d'une même famille ont été blessés avant-hier, au cours d'une bagarre entre des aârouch à Khenchela. Les citoyens se sont expliqués au sabre et au gourdin, voire même, selon certains témoignages, avec des armes à feu durant cette bagarre qui allait gravement dégénérer, n'était-ce l'intervention rapide et musclée des éléments de la Gendarmerie nationale. Tout a démarré lors d'une banale affaire qui a engendré une dispute entre deux personnes et qui a ensuite dégénéré pour se transformer en bataille rangée entre deux familles entières, trois personnes ont été d'ailleurs arrêtées, un fusil de chasse a été saisi et les blessés ont été transférés aux services des urgences de l'hôpital Saâdi Maâmar de Chachar.

Les sages de la région ont été sollicités et se sont dépêchés sur les lieux pour calmer les esprits et ouvrir un terrain d'entente entre les deux familles qui allaient s'entre-tuer.