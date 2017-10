BOUIRA C'EST PARTI!

Par Abdenour MERZOUK -

Depuis hier la campagne électorale pour le choix des exécutifs des 45 communes et les 42 représentants au niveau de l'APW a été lancée officiellement. Le FNA de Moussa Touati aura été la première formation à se lancer dans la course. Comme chacun le sait, la campagne a déjà commencé pour plusieurs listes qui se sont depuis un moment investies dans un travail de proximité sous le regard complaisant de la Hiise qui assiste à des dépassements. L'utilisation de l'emblème national, du portrait du président de la République et des autres symboles de la République sont pourtant interdits par la loi, mais beaucoup n'hésitent pas à les utiliser comme support médiatique pour soigner leur image de marque. Comme lors des suffrages, la campagne qui a débuté hier n'atteindra son rythme de croisière qu'après que chacun ait tâté le terrain pour analyser la réaction des électeurs. Hier les panneaux d'affichage étaient curieusement vides. La révision des listes électorales commencée le 30 août et clôturée le 13 septembre a permis l'inscription de 11 613 nouveaux électeurs portant le nombre global à 515 841.

La révision des listes a permis l'inscription de 1489 électeurs ayant atteint l'âge de voter, c'est-à-dire 18 ans, 3 682 changements de résidence et la radiation de 10 366 personnes dont 2 073 pour cause de décès, 3 281 doubles inscriptions intra-wilaya et 1 990 extra-wilaya. L'administration a ouvert 244 cen-

tres de vote qui abriteront 1 071 bureaux. A Bir Ghbalou, Haïzer, Khabouzia et Aïn Laloui, des bureaux de vote seront réservés aux femmes avec un encadrement féminin. C'est une première.14 994 personnes seront réquisitionnés pour les besoins du scrutin le 23 novembre prochain. Concernant les candidatures, 20 formations politiques et une liste indépendante aux élections communales participent au double suffrage pour le choix des exécutifs communaux et des 42 élus de l'Assemblée populaire de wilaya. S'agissant de la participation, comme rapporté déjà dans nos précédentes éditions, il faut noter et selon les services de la Drag, que 234 personnes ont déposé leurs dossiers. 14 listes postulent aux 39 sièges de l'APW. Les deux partis de l'alliance présidentielle, le FLN et le RND sont les deux seules formations présentes dans la totalité des 45 communes. Pour le chef-lieu où les enjeux sont les plus importants, l'ex-parti unique a choisi Guettaf Ahcène, un cadre de l'éducation, mais et surtout connu dans les milieux de la presse où il a laissé son empreinte.

Le RND de son côté a jeté son dévolu sur Larbi Mohamed, un candidat qui a déjà brigué deux mandats sous la bannière du FLN avant de rejoindre le Rassemblement national démocratique. De son côté le maire sortant, Hakim Eulmi, se représente sous les couleurs du Parti des jeunes. Le RCD revient sur la scène locale avec Moussouni, un cadre agricole qui mènera la liste pour la commune de Bouira.

Le FFS également mise sur un cadre en la personne de Djemai. Pour l'APW le RND a placé en tête un ex- responsable du RCD, ancien de l'APW en la personne de Boutata. Le FLN reconduit l'actuel président de l'APW, Brahim Sadali. Le MPA place l'actuel membre de l'instance, Mme Dahmani quand le FFS choisit Chachaou alors que le RCD a confié la bataille au maire actuel de Haïzer, Chaâbane Meziane.