DÉBUT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE La course sera rude

Par Bouzid CHALABI -

Certains partis ont opté pour une stratégie de campagne consistant à multiplier les rencontres avec les citoyens dans leur quartier.

La campagne électorale pour le prochain scrutin a débuté hier. Les citoyens ont découvert les premières affiches des listes de candidats de certains partis. En somme l' électeur ne sera pas intéressé par l'actuel campagne électorale alors qu'il est obnubilé par l'érosion sans cesse grandissante de son pouvoir d'achat et aussi capté par d'autres soucis comme le travail et le logement. Des inquiétudes tout à fait légitimes et non moins réalistes, mais auxquelles l'élu local ne pourra apporter ni réponse ni encore moins de solutions. L'électeur en est d'ailleurs convaincu car sachant pertinemment que l'équipe qui prendra les rênes de sa municipalité, sera encore une fois dépourvue de prérogatives. En effet, et ce n'est plus un secret de Polichinelle: l'élu local n'a pas de marge de manoeuvre et reste privé d'initiatives et de décisions même au niveau de sa circonscription. En clair, il ne peut lever le moindre petit doigt sans l'aval du wali. Pis encore les Assemblées populaires communales (APC) se sont retrouvées réduites à une présence symbolique car n'ayant plus aucune influence sur la vie de la cité. Des éléments qui somme toute sont à l'origine du renoncement qu'affiche avec le potentiel électeur à l'approche d'une élection qui le concerne pourtant directement. Alors comment changer cette tendance chez une grande partie du corps électoral? C'est là un chantier auquel les partis en lice devraient se pencher beaucoup plus. Dans leur approche sur ce désintéressement criard du potentiel électeur, les animateurs de meetings auraient tout à gagner en se montrant plus convaincants et en faisant en sorte de laisser de côté tout ce qui pourrait exacerber l'électorat. Une consigne que devraient soumettre les présidents de partis à leurs militants têtes de listes. Mais est-ce pour autant suffisant pour mettre à profit leur campagne électorale?Certains partis l'ont compris puisqu'ils comptent miser sur d'autres stratégies plutôt que sur les classiques meetings où la participation est clairsemée. Selon certains responsables de campagne que nous avons pu joindre par téléphone «il est beaucoup plus question de se rapprocher du citoyen que de l'inviter à prendre part à un meeting dont souvent l'horaire ne lui convient pas». Une démarche dont le but recherché est «de se mettre à l'écoute des électeurs et non pas le contraire» nous ont indiqué des responsables de parti. C'est en soi une louable initiative et à laquelle il y a fort à parier, de nombreux citoyens vont bien accueillir notamment ceux qui se refusent à participer à un meeting. Cela dit, les 51 partis politiques, les quatre alliances et le groupe d'indépendants en lice sont appelés à mettre les bouchées doubles pour tenter de drainer un maximum de personnes à leurs meetings respectifs et les convaincre du bien-fondé d'un tel scrutin. C'est certes pas une mince affaire car gagner des APC exige une médiatisation de proximité ce qui veut dire que les élus vont devoir beaucoup plus se rendre dans les quartiers, les cafés et stades au lieu d'organiser des meetings dans des salles lugubres et à plus forte raison sans aucun impact pour gagner des voix le jour du scrutin.