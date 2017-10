TIZI OUZOU Les candidats évitent déjà les fausses promesses

Par Kamel BOUDJADI -

Un jour s'est déjà écoulé de la campagne électorale à Tizi Ouzou. La course est, comme attendue, très rude aux sièges des communes et de l'Assemblée populaire de wilaya. Les premiers meetings et sorties des candidats font apparaître déjà les grandes lignes de l'argumentaire choisi par chaque parti et chaque liste indépendante. Cette fois, conscients du danger pour une partie et aigris par les,précédents mandats pour d'autres, les promesses ne sont pas si grandes qu'il y paraît.

En effet, à travers les arguments des candidats, l'on peut déjà lire de la modération pour plusieurs raisons. D'abord, les prochains candidats sont conscients de la difficulté du prochain mandat au point de vue financier. La réduction drastique des budgets qui seront alloués aux communes est un frein à l'élan démesuré des promesses irréalisables qui régnait lors des précédents mandats. Hier, lors de leurs premières sorties, les candidats étaient prudents sur ce chapitre. Par contre, il s'y lisait un air de déjà vu chez les électeurs qui veulent connaître les programmes.

Cette fois, les électeurs ne s'éloignent pas de la campagne. Bien au contraire, les sorties des candidats sur le terrain indiquent que les citoyens, les jeunes surtout, s'intéressent de très près aux différents programmes des candidats. Un fait nouveau par ailleurs, les jeunes font fi de la couleur politique. Plusieurs jeunes questionnés à ce sujet d'ailleurs affirmaient que les couleurs politiques des candidats leur importent peu. L'essentiel pour eux c'est de trouver en ces derniers celui sur qui l'on peut compter pour l'amélioration des conditions de vie au sein de leurs cités, villaages et quartiers.

Les attentes des populations se concentrent surtout sur les besoins de la collectivité locale comme les routes, l'assainissement et les voies et réseaux divers (VRD). C'est pourquoi, lors des locales, particulièrement la présente, l'on s'éloigne de plus en plus du discours politique. Tous les candidats se ressemblent dans les locales. Pour marquer la différence, l'argumentaire doit être concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire le concret. Le citoyen veut du concret.

Autre fait nouveau: cette fois-ci, les candidats sont très présents sur le Net. Les réseaux sociaux sont largement utilisés essentiellement Facebook. Les candidats tentent d'inonder les pages de leurs amis par leurs photos, ce qui commence à agacer un peu les internautes. D'ailleurs, certains jeunes internautes estiment déjà envahissantes les invitations des candidats à aimer leurs pages ouvertes spécialement pour la campagne. Il est à constater toutefois que la qualité des pages est relativement bonne car les partis ont misé cette fois-ci pour leur majorité sur les jeunes.

Enfin, il est à noter également que les candidats partent à la chasse aux voix, mais comme d'habitude avec un langage politique modéré, voire bien soigné. Les années écoulées on appris aux candidats que les électeurs ne sont pas accrochés grâce aux querelles partisanes qui tombent souvent dans la vulgarité, mais par des arguments convaincants.