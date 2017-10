UN NOUVEAU DYNAMISME DE LA DIPLOMATIE JAPONAISE AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD Les 4 principes de Kono pour la paix et la stabilité de cette région

Par Masaya FUJIWARA -

Le 11 septembre, le ministre des Affaires étrangères du Japon, Son Excellence M. Taro Kono et le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Son Excellence M. Abdelkader Messahel ont coprésidé les travaux de la première réunion du dialogue politique entre le Japon et les pays arabes. Alors qu'il y a eu quatre forums économiques entre le Japon et les pays arabes, c'est la première fois que nous avons organisé le dialogue politique au niveau ministériel. Le 12 septembre, les ministres japonais et algérien se sont entretenus sur les relations bilatérales et des questions régionales. Je vous présente ci-dessous les principes de la politique japonaise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en tenant compte des relations nippo-algériennes.

Le Moyen-Orient est une base de la paix et de la prospérité pour le Japon. Etant donné que c'est un principal fournisseur des énergies, qu'il est un grand marché potentiel de plus de 500 millions d'habitants, avec une population dont le PIB est approximativement de 4 000 milliards de dollars et qu'il se situe au centre d'un couloir de navigation. Le Japon a défini la «Stratégie pour une région indo-pacifique libre, ouverte et prospère» avec une conception d'un élan créé par la conjonction entre l'Asie et l'Afrique et entre l'océan Indien et le Pacifique. Le pivot de ces deux conjonctions est le Moyen-Orient et c'est la raison pour laquelle le Japon aborde l'amélioration de «l'attelage» de l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence M. Kono a déclaré que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord étaient un des piliers de la diplomatie japonaise et a manifesté l'idée d'engager davantage dans la paix et la stabilité de cette région.

Il a annoncé les «quatre principes de Kono» axés sur la contribution intellectuelle et humanitaire, l'investissement pour le peuple, les efforts durables et le renforcement des efforts politiques. Selon ces principes, il a annoncé les cinq initiatives.

La base de la politique du Japon au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est le fait que le Japon gagne la confiance en tant qu'ami en apportant sa contribution au développement économique et social de cette région depuis de longues années.

De plus, le Japon maintient de bonnes relations avec l'islam, le christianisme et le judaïsme en raison de la tolérance religieuse du Japon. Le Japon est compréhensif envers l'islam et partage l'esprit qui accorde de l'importance à l'harmonie et la tolérance qui sont typiquement japonaises, avec l'islam, la majorité des pays arabes, comme le Premier ministre, Son Excellence M. Shinzo Abe a déclaré dans son discours au Caire en 2015.

Un des piliers de la politique japonaise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord s'articule sur l'importance de la formation des ressources humaines qui est indispensable pour la paix et le développement et le renforcement de l'investissement pour le peuple. Suivant l'expérience de la modernisation du Japon, l'éducation est une clé pour le développement et Son Excellence M. Kono a souligné le renforcement des efforts dans les domaines de l'éducation et de la formation des ressources humaines. Le Japon soutiendra l'établissement de la coopération entre des lycées et des universités de ces deux parties et l'activation des échanges comme l'introduction du système japonais d'éducation en Egypte dans le cadre de «Egypt-Japan Education Partnership (Ejep)».

Malgré que la résolution du conflit israélo-palestinien, indispensable pour la paix et la stabilité de cette région n'ait malheureusement pas de progrès, le Japon est en train de réaliser le concept du «couloir pour la paix et la prospérité», qui promeut l'indépendance économique de la Palestine, avec la Palestine, la Jordanie et Israël. Par exemple, son projet-phare, le «Parc agro-industriel de Jericho (Jaip)» a marqué son 10ème anniversaire et est en train d'arriver à un bon résultat avec l'installation de sept entreprises et la création de 130 emplois. Le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence M. Kono a annoncé l'élargissement de ce concept dans d'autres domaines et au niveau régional. Les efforts durables du Japon sont le soutien pour la réouverture des négociations par l'accélération du développement économique de la Palestine et de la création de confiance à travers la coopération régionale. De plus, il a déclaré de nouvelles assistances humanitaires approximativement de 25 millions de dollars pour la Syrie, l'Irak et leurs pays voisins pour les réfugiés et la stabilité de cette région.

Les ministres ont discuté de la situation de l'Asie de l'Est lors du dialogue politique entre le Japon et les pays arabes. Surtout, en ce qui concerne la Corée du Nord, Son Excellence M. Kono a demandé la compréhension et le soutien des pays arabes pour la nécessité d'exercer une pression au maximum sur la Corée du Nord vu que la Corée du Nord méprise les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et continue des essais nucléaires et des tirs de missiles, ce qui est une tentative téméraire et un danger grave et imminent pour la sécurité du Japon et de la communauté internationale. Nous apprécions que le communiqué conjoint a été adopté dans lequel les ministres ont condamné l'essai nucléaire du 3 septembre et les tirs récents des missiles balistiques et avons demandé à la Corée du Nord de respecter immédiatement les résolutions du Conseil de sécurité, cela témoigne de la coopération positive nippo-arabe pour la paix et la sécurité de la communauté internationale.

Finalement, le lendemain du dialogue, le 12 septembre, S.E.M. Kono s'est entretenu avec S.E.M. Messahel au Caire. Le Japon apprécie le rôle de l'Algérie dans la paix et la stabilité de sa région. Au sujet des relations bilatérales, les deux ministres ont convenu de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'économie et de la lutte contre le terrorisme à l'occasion du 55ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques de nos deux pays. Cet entretien nippo-algérien au niveau ministériel est le premier depuis la visite de Son Excellence M. Seiji Maehara, ministre des Affaires étrangères d'alors, en décembre 2010. En profitant de cet élan, je voudrai renforcer davantage les relations dans les domaines politique, économique, de l'éducation et de la formation des ressources humaines sur la base des «quatre principes de Kono» et ses nouvelles initiatives.