ÉDUCATION LG oeuvre pour un enseignement de qualité

Par Salim BENALIA -

Le leader mondial de l'électronique LG milite pour offrir au plus grand nombre d'enfants et d'étudiants la possibilité d'accéder au savoir via les nouvelles technologies. LG s'engage à financer des initiatives éducatives dans le monde entier. En Ethiopie, l'entreprise a créé en 2014 le LG-KOICA Hope TVET College pour aider les jeunes techniciens et le personnel d'entretien des appareils TIC. Il a également construit des bibliothèques à énergie solaire au Pakistan à la fois pour améliorer l'environnement d'apprentissage local et fournir une source d'alimentation constante. Le géant sud-coréen est en fait un fervent partisan des initiatives d'éducation à la citoyenneté mondiale. L'aube de l'ère numérique verra le rôle de la technologie dans l'éducation s'accroître et LG s'engage à travers ses activités RSE globales et avancées, conviviales pour les étudiants. il se consacre à l'amélioration de l'accès à l'éducation, et offrir à chaque élève la possibilité d'atteindre son objectif. Le soutien constant de LG aux initiatives éducatives à travers le monde ne date pas d'aujourd'hui et n'obéit pas à de simples campagnes publicitaires sans lendemain. Au contraire, LG intègre ses technologies avancées dans un effort coordonné pour élever les normes éducatives à travers le monde. A titre d'illustration, l'entreprise a fait don d'une bibliothèque informatique à la société PhongIndustrialCollège professionnel au Vietnam dans le cadre d'un projet commun avec Vision Mondiale International pour soutenir. En outre, LG a aussi développé un smartphone de lecture de livres destiné aux personnes mal voyantes. D'autres efforts comprennent une initiative bénévole composée d'employés de LG qui fournit l'éducation à l'informatique pour les femmes migrantes et celles handicapées. Croyant fermement au pouvoir de l'éducation pour améliorer les conditions de vie, LG poursuivra ses efforts pour l'accès à une éducation de qualité à travers le monde, et permettre un apprentissage tout au long de la vie. En outre, il n'a de cesse de favoriser l'apprentissage actif en apportant mobilité et connectivité. Les ordinateurs portables ultralégers Gram sont dotés d'une batterie longue durée et d'un rétroéclairage ergonomique clavier pour donner aux étudiants la liberté d'étudier dans des environnements différents.