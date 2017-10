IL A REÇU HIER DES REPRÉSENTANTS DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS Ouyahia élargit le cercle des consultations

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le Premier ministre

La rencontre a notamment abordé «le projet de loi de finances pour 2018 en discussion au niveau de l'APN».

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier, à Alger des représentants du Groupe des députés indépendants à l'Assemblée populaire nationale (aPN), conduits par le chef de groupe, Lamine Osmani, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La rencontre a notamment abordé «le projet de loi de finances pour 2018 en discussion au niveau de l'APN», précise la même source. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation comme celle qu'il a déjà eue avec la majorité présidentielle en vue d'unifier leur position sur de nombreuses question, notamment celle en rapport avec les nouveautés de cette loi de finances.

Il s'agit en réalité de contrer d'éventuelles attaques acerbes qui viendraient de la part de l'opposition. Ce n' est pas la première rencontre qu'organise Ouyahia avec cette alliance. Il y a une semaine, le Premier ministre a en effet, réuni les partis de la majorité présidentielle au Palais du gouvernement. Durant cette rencontre, Ouyahia, a réitéré que «tout parti qui souhaite tenir une rencontre est le bienvenu et le bureau du Premier ministre est ouvert à tous les Algériens». Il a aussi indiqué que «dans tous les pays, la majorité discute avec le gouvernement et le gouvernement prend connaissance des avis de la majorité», ajoutant que «cette rencontre ne veut pas dire que les autres partis n'ont pas leur place dans ce débat». Dans leurs réactions à cette invitation, certains partis déclinent catégoriquement cette offre quand d'autres l'ont accueillie favorablement.

Dans cette deuxième catégorie, on retrouve le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd qui a déclaré à TSA version arabe, qu' «il est prêt à s'asseoir autour de la table avec le gouvernement ainsi que d'autres formations politiques afin de dégager une solution de sortie de crise consensuelle». Le porte-parole de Talaie El Houriyet, Ahmed Adhimi, a indiqué que «sa formation refuse de participer à un dialogue, dont les axes, les contours sont préalablement déterminés et les résultats sont connus d'avance». «Tout dialogue qui s'inscrit en dehors de la grande impasse politique qui secoue le pays, est un dialogue inutile», a-t-il souligné.

Le MSP par la voix de son président de groupe parlementaire, Nacer Hamdadouche, doute qu' «il y ait une réelle volonté politique à dialoguer sérieusement avec tous les partis de l'opposition».

Le premier secrétaire national du FFS, considère que «son parti a toujours plaidé pour un dialogue sincère, sérieux et crédible» et qu' «il s'inscrit en porte-à-faux contre des slogans vides».