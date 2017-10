CATALOGNE L'Algérie attachée à l'intégrité et à l'unité de l'Espagne

L'Algérie a réitéré son attachement à l'intégrité et à l'unité du Royaume d'Espagne, a affirmé hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, en réaction aux évènements en cours en Catalogne et à la proclamation unilatérale de l'indépendance par le Parlement catalan. Interrogé sur les évènements en cours en Catalogne et la proclamation unilatérale de l'indépendance par le Parlement catalan, le porte-parole du MAE a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que l'Algérie «réitère son attachement à l'intégrité et à l'unité du Royaume d'Espagne». Il a ajouté que l'Algérie, «qui est liée par un Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne et par des relations traditionnelles importantes adossées à un dialogue politique de haut niveau et à une coopération économique substantielle, a pleine confiance dans la capacité du peuple et des autorités espagnoles à surmonter la situation actuelle et à régler la crise dans le cadre du respect de la Constitution du Royaume d'Espagne et de ses institutions démocratiques».