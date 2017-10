MOSTAGANEM Il torture à mort sa fille

La commune de Achacha, dans la wilaya de Mostaganem a été le théâtre d'un drame familial.

La petite localité sans histoire a donc vu une famille se déchirer, un père jeté en prison et sa fille de 14 ans morte sous la torture.

Le criminel s'en est pris violemment à sa fille après l'avoir aperçue discutant avec son camarade de classe devant le portail du CEM où elle était scolarisée. Même si les témoins attestent du comportement tout à fait respectable de la collégienne, l'image de sa propre fille conversant avec un garçon a soulevé l'ire du père qui a décidé d'en découdre, au retour de sa fille à la maison.

Le scénario macabre qui s'en est suivi a été raconté par le meurtrier lors de son audition à la brigade de gendarmerie de la localité. On apprend que le père a reçu sa fille par un coup au visage. Il l'a ensuite enfermée dans une chambre et frappé à l'aide d'un fil de fer.

La petite a souffert le martyre avant de perdre connaissance. Transportée à l'hôpital, elle décède au service des urgences.

L'innocente victime était appréciéE dans le quartier et passait pour une collégienne modèle.