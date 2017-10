PAGAILLE DEVANT L'IFA Chiheb parle d' "une affaire planifiée"

Le porte-parole du RND, Seddik Chiheb a indiqué que la pagaille devant les portes de l'Institut français d'Alger (IFA) lors des inscriptions au Test de connaissance de français (TCF)n'est pas un hasard. Pour lui l'incident a été planifié. «La politique n'est pas faite de hasards. Donc il n'y a pas de hasard dans cette affaire. Et même le hasard est exploité politiquement», affirme Seddik Chiheb,. Chiheb évoque une volonté de porter atteinte à l'image de l'Algérie à la veille du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération. «Cette affaire a été planifiée pour mettre la pression sur le pouvoir et porter atteinte à la crédibilité du gouvernement et la réputation de l'Algérie», accuse-t-il, sans donner de détails.Le porte-parole du RND accuse «des parties» qui veulent exploiter la volonté de ces jeunes d'obtenir des bourses d'études à l'étranger. «Les tentatives d'exploiter le fait de vouloir poursuivre ses études à l'étranger pour des visées politiques ne sert pas l'intérêt national, la classe politique, l'image de l'Algérie et même l'ambassade de France qui a dû s'exprimer dans un communiqué pour dire qu'il n'y a pas d'exploitation politique de sa part.»