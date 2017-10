UN CENTRE DE DEMANDE ET DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LA CHINE À ALGER L'Empire du Milieu s'ouvre aux Algériens

Par Abdelkrim AMARNI -

Le Centre dispose d'un personnel qualifié dans les langues locales et en mandarin.

La Chine a ouvert hier à Alger le premier Centre de demande de visa, que pilotera «VFS Global», le plus grand fournisseur de services d'externalisation de visas au monde pour les Algériens désireux de se rendre dans ce pays.

Le nouveau centre de dépôt des dossiers de visas se distingue particulièrement par un «niveau élevé de services à la clientèle et des processus efficaces» de dépôt des demandes de visas. Il dispose également d'un «personnel qualifié» tout aussi bien dans les langues locales qu'en mandarin et offre aux demandeurs de visas un «salon premium exclusif» personnalisé pour leur confort, s'est plu à souligner l'ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guangyu.

Prononçant une brève allocution à l'occasion de l'ouverture de ce Centre, le représentant diplomatique de la Chine a exprimé sa satisfaction en déclarant: «Je suis extrêmement heureux d'annoncer l'ouverture du Centre de demande de visas pour la Chine, en partenariat avec 'VFS Global'', ce qui démontre, a-t-il souligné notre engagement à fournir un service meilleur et plus efficace, dans des locaux modernes et confortables, aux voyageurs algériens qui souhaitent visiter la Chine et dont le nombre est croissant», s'est-il réjoui.

Qualifiant les relations algéro-chinoises de «très bonnes», le diplomate chinois a précisé que le volume des échanges entre les deux pays s'élève à 8 milliards de dollars annuellement, devenant ainsi le premier fournisseur de l'Algérie, rang traditionnellement occupé par la France. Il a fait savoir par ailleurs que la Chine a octroyé quelque 20 000 visas annuellement aux Algériens, précisant que ce nombre allait être revu à la hausse à la faveur de l'ouverture de ce Centre, avec «un traitement des dossiers qui ne dépassera pas une semaine». Avec l'ouverture de ce Centre, les demandeurs de visas pour «L'Empire du Milieu» ne sont plus tenus de se déplacer à l'ambassade ou au consulat chinois en Algérie à partir du 30 octobre 2017, a précisé encore le diplomate chinois.