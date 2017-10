CONSTANTINE Dans l'indifférence

Par Ikram GHIOUA -

Moins d'un mois pour les prochaines élections locales prévues pour le 23 novembre.

Un début de campagne très timide est constaté à Constantine. Malgré l'effort des partis politiques, notamment le RND, le FLN ou le FFS à présenter de nouvelles têtes en haut des affiches, cela ne semble pas avoir réussi à convaincre la population. C'est le scénario des élections législatives qui risque de se répéter à moins d'un miracle.

En effet, l'on s'attend à un taux d'abstention plus important. «Si tu vas voter, on te donnera un logement», signifiait hier matin, un commis de l'Etat devant le cabinet du wali à une dame venue protester avec une trentaine d'autres personnes contre le retard des attributions des logements. Ce qui renseigne sur la crainte des autorités à voir la population se désengager complètement. Et pas à tort puisque les quelques personnes qu'on a interrogées ne sont pas motivées. Pour cette maman: «Ça sert à quoi de voter, rien ne s'améliore, bien au contraire on régresse et dans tous les domaines, pour moi j'ai assez exprimé ma voix on ne veut pas m'entendre.» Ce jeune ingénieur un diplômé universitaire de Constantine: «Si on me garantit qu'on va bouleverser les choses vers le meilleur je serai le premier à aller voter, mais je ne crois plus en rien, je n'ai même pas le droit de travailler, je vais vous faire une confidence, on préfère recruter des Tunisiens et je n'ai rien contre nos voisins, mais au noir que de recruter les jeunes chômeurs algériens pour qui l'Algérie a dépensé de l'argent, non je ne pense pas que je m'exprimerai.» Même cas pour ce jeune homme de 37 ans, un diplômé également qui travaille, mais par le biais de l'Anem depuis 5 ans et malgré tous les entretiens et les compétences, voire de l'expérience, l'université de Constantine ne veut pas le confirmer à son poste, mais malgré tout il dira: «Je tiens le coup et je garde espoir, seulement j'ai perdu confiance... que de fausses promesses... une fois élu, celui qui dessine l'avenir comme un paradis revient vers ses petits intérêts personnels... pourquoi j'irai voter?», nous déclare-t-il. C'est donc un problème de confiance que nos interlocuteurs posent comme obstacle. Une confiance qui a fait perdre à la société ses repères.

L'orientation des discours politiques doit changer et les partis devraient distiller des sujets plus réalistes à la population. L'opportunité des élections locales offre une aubaine aux futurs élus pour agir avec du concret et non pas des paroles stériles. Cela dit, toutes les formations politiques comptent saisir l'occasion pour inciter les citoyens à aller aux urnes et exprimer leurs voix. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales ne manquera aucune occasion pour booster la population soulignant à chaque fois l'importance de ces élections organisées dans un contexte assez tendu sur le plan économique. La crise par laquelle passe le pays a touché tous les ménages d'où la déception de la population.