NECIB DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET DE L'APN "La livraison des projets ne s'arrêtera pas"

Par Madjid BERKANE -

Le secteur des Ressources en eau se renforcera d'ici la fin de l'année en cours par de nouvelles infrastructures. En effet pas moins de 130 projets vitaux susceptibles d'améliorer les niveaux de mobilisation des eaux, assurer l'alimentation de l'eau potable, étendre la superficie agricole irriguée et le niveau du traitement des eaux usées seront réceptionnés. Hocine Necib, qui présentait les grandes lignes de son secteur devant la commission des finances et du budget de l'APN, a cité dans le volet de mobilisation d'eau les cinq barrages d'une capacité de 250 millions de mètres cubes dans les wilayas de Mascara, Médéa, M'sila, Laghouat et Tébessa. Dans celui des transferts des eaux, le ministre a parlé des projets de Ighil Amda à Béjaïa, Mahouan à Sétif, le transfert Bousyaba-Beni Haroun d'une capacité de 199 millions de mètres cubes/an, outre l'achèvement du projet de l'alimentation en eau de mer dessalée au profit des communes de Mascara, Sig, El Mohammadia à partir du transfert de Mostaganem-Arzew-Oran. Selon le ministre, le projet de transfert de la wilaya de Relizane vers 30 communes sera réceptionné à même de garantir le renforcement de l'alimentation quotidienne en eau potable au profit de 650 000 habitants. S'agissant de l'alimentation en eau potable, Hocine Necib a indiqué que neuf projets vont être réalisés avant la fin de l'année permettant ainsi l'alimentation en eau potable pour près de 4 millions d'habitants et la réduction des fuites au niveau de 17 villes à travers l'opération de réhabilitation des réseaux, outre la réalisation de 76 projets dans le cadre des programme sectoriels au profit de 5 millions de citoyens. En matière d'assainissement, le premier responsable du secteur des ressources en eau a dévoilé la réalisation de 21 projets dont 8 stations de traitement des eaux usées d'une capacité de 216 900 mètres cubes/jour. Pour l'irrigation agricole, Hocine Necib a fait savoir que six grands périmètres irrigués d'une superficie de 26 000 hectares vont être réalisés dans les régions de Ouled Hamla à Oum El Bouaghi, El Ksob à M'Sila, Arib à Bouira, Hebra à Mascara, Beni Slimane à Médéa et Chemora à Batna.

11 barrages d'une capacité de stockage de 7 millions de mètres cubes seront réceptionnés également pour l'irrigation de 1 300 hectares. Pour ce qui est des projets attendus pour l'exploitation en 2018, le ministre a annoncé l'achèvement du tunnel dénommé PK9 qui permettra le transfert à partir du barrage de Beni Haroun d'une capacité de

23 mètres cubes/seconde, outre le tunnel Tabellout long de 20,87 km dans la wilaya de Jijel pour le transfert de 119 millions de mètres cubes/an. Concernant l'alimentation en eau potable, sept projets seront réceptionnés dont le canal de transfert entre Mekssa et Annaba (deuxième tronçon) au profit des citoyens ce qui permettra de transférer 168 000 m3/jour et s'alimenter en eau potable depuis le barrage de Koudiat Asserdoune à travers le couloir de Koudiat Asserdoune-Aïn Hdjel ainsi que le couloir Koudiat Asserdoune - Boughezoul (1er et 2e tronçon). Ce projet a été réalisé -selon le ministre- en vue de servir 96 000 habitants à travers 45 communes à savoir, Bouira (21 communes), M'sila (4) et Médéa (20). Le réseau d'alimentation en eau potable au niveau des wilayas de Djelfa, Guelma, Blida, Khenchela et Batna sera renforcé pour servir 1,6 million d'habitants, outre la réception de neuf projets de réhabilitation des réseaux de distribution d'eau potable à Sétif, Chlef, Skikda et Béjaïa. Concernant l'assainissement, huit nouvelles stations de traitement des eaux usées d'une capacité de 117 000 m3 jours seront réceptionnées à Illizi, Batna, Tipasa, Mascara, Blida, Tébessa et Biskra. Par ailleurs, Necib a affirmé que son ministère accordait un intérêt soutenu à l'irrigation des terres agricoles. En effet, cinq périmètres irrigués seront livrés en 2018, d'une capacité globale de 19 319 hectares au niveau du plateau d'El Asnam, 2 820 ha à Bouira et Béjaïa, 9 319 ha à Sétif, 4 500 ha à Béchar, 5 000 ha à Tlemcen et à Khenchela. Le ministre a également évoqué le lancement de nouveaux projets en 2018 à l'instar de l'extension du projet de traitement de l'eau potable à Batna et la réhabilitation de la station de Médéa et des stations de pompage de Tiaret. La même période connaîtra le lancement de projet de réalisation de canalisations et des travaux de raccordement à l'eau potable dans les communes situées au nord-ouest de la wilaya de Sétif. Pour Necib, les programmes réalisés depuis 2000 ont permis d'augmenter la capacité de mobilisation des eaux de surface à travers la construction de 32 nouveaux barrages, 44 nouveaux barrages intégrés, cinq grands transferts, 11 stations de dessalement des eaux de mer et 152 stations de traitement des eaux usées.