LES CHANCELLERIES ÉTRANGÈRES ET LEURS PRESTATAIRES EN FONT UN BUSINESS JUTEUX Visas: la grande arnaque

Par Massiva ZEHRAOUI -

La prise de rendez-vous pour un visa relève presque de l'impossible

Le problème est dans le fait que de nombreuses représentations diplomatiques pensent à regrouper en un seul lieu, leurs services de délivrance des visas.

Les prestataires de services auprès des consulats des pays occidentaux sont dans un business très juteux. Et c'est peu de le dire. Les frais de visas, non remboursables, constituent une manne très importante pour ces entreprises qui se disputent le «gâteau» des visas. Bien plus enclin au voyage que leurs voisins marocains et tunisiens, les Algériens font le bonheur de ces intermédiaires, rendus nécessaires en raison d'un afflux de plus en plus grand de demandeurs. La «guerre des prestataires» bat son plein, notamment depuis que TLS international a prêté le flanc, au point de perdre son précieux contrat avec l'ambassade de France. Plusieurs candidats sont sur les starting-blocks pour le remplacer. La concurrence est rude et la principale victime se trouve être le demandeur de visa qui fait les frais de «test» et autres formules qui changent au gré des intérêts des prestataires. L'obligation de payer, sans espoir de se faire rembourser quel que soit le résultat de sa demande, est le dénominateur commun dans cette affaire. Il faut savoir que jusqu'à hier, la prise de rendez-vous pour un visa pour l'Espagne relève presque de l'impossible. Les prestataires de service peinent toujours à trouver le «meilleur moyen» pour gérer de façon ordonnée le traitement des dossiers. La gestion, pour le moins chaotique, qu'a connu ces dernier temps TLS contact, notamment dans la prise de rendez vous des demandes de visa pour la France, est encore dans les mémoires. Les gestionnaires du système mettent cette situation sur le compte du flux important des demandes. Aujourd'hui, c'est au tour de BLS international, un autre système géré par une nouvelle entreprises de service qui s'occupe du traitement des demandes de visas pour l'Espagne, de faire face aux mêmes complications. En effet, quelques semaines à peine, après l'entrée en vigueur, le 5 octobre dernier, d'une nouvelle procédure de paiement du service BLS International, voilà que la prise de rendez-vous est déjà suspendue. Une visite sur le site Internet du prestataire, refroidit tout demandeur. On y lit un message qui présente clairement la situation. «En raison de la forte demande de visas, les paiements à la banque ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. La reprise des versements sera communiquée une fois que les paiements en suspens auront été absorbés. Nous nous excusons pour les désagréments générés par cette mesure», est-il énoncé. La mesure en question porte sur le payement des frais de service dont le montant est de 2 040 dinars, dans n'importe quelle agence du Crédit Populaire d'Algérie (CPA). Et ce, avant toute prise de rendez-vous en ligne. Cette procédure est, rappelons-le, le fruit de la collaboration entre BLS et le CPA. Elle a été justement mise en place afin d'aider les voyageurs authentiques à prendre rendez-vous plus facilement et à éviter toute utilisation frauduleuse, justifient les gestionnaires de BLS. Seulement voilà, la suspension de la prise de rendez-vous qui intervient quelques jours après le lancement de cette nouvelle formule, démontre bien que cette dernière n'a pas été fructueuse. Cet échec d'entrée, amène à se poser des questions, lorsqu'on apprend que la société BLS est en course pour remplacer TLS contact. Qui, suite aux scandales qui ont sérieusement nuit à sa réputation, s'est vu retirer la confiance de l'ambassade de France en Algérie. Les difficultés rencontrées par les demandeurs de visas, les soupçons de trafic et de malversations qui entouraient la gestion des dossiers, étaient autant de facteurs qui ont poussé vers la résiliation ou le non- renouvellement du contrat.

Si il s'avère que c'est bien BLS International qui s'occupera des dossiers de visa pour la France, il est à se demander comment cette société s'organisera pour prendre en charge, en plus de ce qu'elle traite déjà, un nombre très élevé de demandeurs de visas. Plus de 400.000 visas pour la France ont été délivrés en 2016. Sachant que le taux de satisfaction n'excède pas les 50%, on peut imaginer l'importance de la charge à traiter. Le problème n'est pas seulement dans la capacité de traitement des demandes de BLS, mais également dans le fait que de nombreuses représentations diplomatiques en poste à Alger seraient dit-on intéressées par l'offre de BLS. On se retrouverait à Alger, comme à Oran et Annaba, dans une situation plutôt incongrue où un certain nombre d'ambassades regroupent dans un seul lieu leurs services de délivrance des visas. BLS qui a encore le vent en poupe, malgré l'incident des rendez-vous pourrait devenir incontournable pour les demandeurs algériens de visas. L'autre souci, et pas des moindres, est relatif à l'emplacement de BLS international. Le centre des visas choisi par cette entreprise est situé à la Résidence Chabani, sise au Val d'Hydra. Un lieu résidentiel dont l'accès n'est pas des plus simples. Non desservi par les transports public, l'endroit, connu des Algérois est assez exigu et ne pourrait pas supporter la pression d'une foule de demandeurs du précieux document, non pas pour un ou deux pays, mais pour bien plus. Il faut savoir, enfin, qu'actuellement, trois opérateurs sont en lice pour la succession de TLS. Il s'agit en plus de BLS, de VFS global ainsi que l'entreprise Securidoc.