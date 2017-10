AGRICULTURE, TOURISME, RESSOURCES EN EAU... Ces ministres qui manquent de punch

Par Saïd BOUCETTA

Une séance à l'APN

Les ministres du gouvernement Ouyahia défilent devant la commission finances et budget de l'APN, avec des documents quelque peu vieillots, ne reflétant pas toujours la réalité du terrain.

Des objectifs fixés, il y a plusieurs années, et visiblement intenables en raison d'un très faible niveau de réalisation, sont confirmés. Comme si les départements ministériels n'avaient pas pris la peine de revoir leurs copies respectives dans l'intervalle. Dans l'énergie, le tourisme, l'agriculture, nos ministres donnent l'impression de vouloir convaincre les élus de la nation de l'imminence d'une sortie de crise sur des réalisations qui n'ont, pour nombre d'entre elles, aucune chance de concrétisation dans les délais annoncés par les membres du gouvernement.

De fait, le débat au sein de ladite commission est quelque peu faussé et c'est toute la communication gouvernementale qui s'en trouve impactée par des comportements, faut-il le dire, manquant de rigueur sur de nombreux secteurs. Si pour quelques gros projets, des signaux probants ont vu le jour et les premiers résultats sont visibles et même prometteurs, il reste que dans certains cas, tout aussi importants, le déficit est tout autant évident et les affirmations des ministres sont démentis par la situation même de pas mal de chantiers en panne.

On ne peut raisonnablement pas communiquer des chiffres signifiant un véritable bond en avant, au moment où sur le terrain, les professionnels et même les citoyens ne voient rien de ce qu'affirme le ministre.

Le cas est flagrant dans les énergies renouvelables où, ni les textes réglementaires, ni la volonté politique ne semblent véritablement au rendez-vous.

Le même reproche peut être fait aux ministères de l'Agriculture et des Ressources en eau, qui alignent des perspectives prometteuses, alors que le projet d'extension des surfaces agricoles irrigables est en butte à des difficultés, ayant engendré un sérieux retard dans sa mise en oeuvre.

Le topo est également valable pour d'autres départements, à l'image du tourisme où d'année en année, les prévisions de croissance du secteur sont systématiquement démenties par la vérité des chiffres consolidés. Dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, le pays souffre d'une sorte de léthargie que la crise financière ne semble pas véritablement secouer.

La liste des départements ministériels qui semblent en décalage avec la réalité du moment est assez longue, faut-il le souligner, mais l'on citera pour clore la «short-list» des annonces «invraisemblables», celle du commerce qui dit pouvoir réduire les importations à 30 milliards de dollars en 2018.

Mohamed Benmeradi qui s'est appuyé sur un vieux document produit pas son administration avant qu'il s'y installe, doit sans doute savoir que la chose est quasi utopique. Mais comme ses collègues au gouvernement, il semble qu'il s'est fixé un objectif, sans se donner les moyens de l'atteindre.

Le problème n'est pas dans l'objectif, mais dans sa communication aux députés et à travers les médias à l'ensemble de la collectivité nationale. Il faut dire que le gouvernement Ouyahia, à l'image de ses prédécesseurs d'ailleurs, ne dispose apparemment pas d'un outil de gouvernance performant, susceptible de lui fournir l'image en temps réel de la situation du développement du pays et des chantiers initiés. Plus grave encore, malgré un discours «dynamique» et engageant, il ressort une impression de mollesse dans l'action du gouvernement.

Des textes réglementaires stratégiques pour la relance de nombreux secteurs dorment encore dans les tiroirs des bureaux des ministères. Dans l'industrie, l'énergie, le commerce, la communication, les nouvelles technologies, des acteurs économiques attendent impatiemment le déclic réglementaire qui ne vient toujours pas. Ahmed Ouyahia a certes donné un coup de fouet à l'establishment, mais force est de constater que l'attelage refuse de s'ébranler.

Cela n'empêche pas que les perspectives du pays à moyen terme sont bonnes. De véritables leviers ont été mis en place. Il est très possible de sortir de la crise et de diversifier l'économie dans les cinq ou six prochaines années. Mais ce qui est dans le Pipe ne suffit pas à stabiliser durablement l'économie nationale. Ce qui reste à faire relève de l'action ministérielle. Mais celle-ci n'évolue vraisemblablement pas sur le même tempo. Des ministres qui enjolivent la situation et stagnent sur leur mission de régulateurs en ne produisant pas de textes réglementaires, n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'action positive.