IL PRÉVOIT UNE IMPORTANTE CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE L'utopiste Bouazgui

Par Bouzid CHALABI -

L'agriculture peine à démarrer

Une hausse à court terme de la production des céréales à 53 millions de quintaux contre 34 millions, relève de l'utopie, mais le ministre de l'Agriculture veut y croire.

Les projections optimistes sur la progression des productions agricoles du pays, notamment en ce qui concerne les filières stratégiques (céréales, lait et viandes), avancées par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche(Madrp) Abdelkader Bouazgui lors d'une séance d'audition devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale qui c'est tenue dimanche dernier, reposent-elles sur la base d'un diagnostic clair et objectif? C'est une question qui s'impose tant il y va de la sécurité alimentaire du pays. En effet admettre que l'autosuffisance dans certaines cultures stratégique peut être atteint à court terme comme l'a souligné le ministre actuel et aussi ses deux prédécesseurs «paraît illusoire» selon des experts dans le domaine de la production agricole. Car pour ces derniers «l'autosuffisance demande du temps même si le diagnostic est fait de ce qu'il faut faire et ne pas faire en agriculture». Et quand bien même Bouazgui a dans son exposé expliqué « Ces prévisions qui ont été établies sur la base des moyens de production actuels et l'amélioration prévue va permettre de stopper l'importation dans les quelques années à venir concernant tous les produits agricoles à l'exception des céréales et du lait qui requièrent plus de temps avant d'atteindre l'autosuffisance», on peut se demander si ce dernier c'est fié surtout au fait que l'augmentation de la production de cette année a été réalisée grâce à l'extension de là surface cultivée et l'importance des pluies» et si c'est le cas cela nous renvoie à dire que c'est là une fausse appréciation ou peut -être a-t-il été mal informé.

Ces prévisions dont a parlé le ministre ont été aussi annoncées par ses prédécesseurs comme indiqué ci-dessus et lesquelles ont été remises en cause à l'époque. En effet de nombreux agronomes qui se sont prononcés sur ces prévisions du Madrp ont argué «la croissance agricole ne peut se réaliser durablement que si elle est soutenue par une croissance aussi forte des autres secteurs de l'économie, en particulier du secteur industriel». Quels segments? Selon ces derniers ce sont principalement le segment industriel produisant les équipements et celui des intrants nécessaires pour augmenter la productivité de l'agriculture.

Pour revenir au passage de Bouazgui à l'APN il y a lieu de rappeler que ce dernier a déballé un paquet de chiffre agrémenté de prévisions relatives à la croissance de la production dans son secteur. Bouazgui a révélé que les prévisions de son département ministériel augurent d'une hausse à court terme de la production des céréales à 53 millions de quintaux contre 34 millions actuellement et des pommes de terre de 47 millions de quintaux actuellement à 69 millions. Il est prévu également une augmentation du volume de la production dans la filière des viandes rouges de 5 millions de quintaux à plus de 6 millions de même pour la production de la pêche qui connaîtra une hausse de 102 000 à 200 000 tonnes» a-t-il ajouté. Toujours à cette même occasion, le représentant du gouvernement a signalé que la stratégie de son département pour atteindre l'autonomie alimentaire pour certains produits stratégiques repose sur l'encouragement des grands investissements privés et l'élargissement de la superficie des terres irriguées de 1,26 million d'hectares à 2 million d'ici à trois ans. Le ministre a également indiqué à la commission que le budget alloué à son département dans le cadre de la loi de finances 2018, s'élève à près de 250 milliards de dinars dont 7 milliards consacrés à l'équipement, 30 milliards à la gestion et 30 milliards aux fonds du secteur tandis que le reste sera utilisé pour couvrir des écarts entre le prix d'achat sur le marché international et le prix subventionné du lait et du blé (149 milliards pour les céréales et 32 milliards pour le lait).

Soulignons enfin que le projet de loi de finances 2018 prévoit plusieurs mesures visant à soutenir et organiser la production agricole dont la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée concernant l'orge.