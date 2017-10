DES MILLIERS DE LEURS CADRES SONT CANDIDATS Les locales vident la santé et l'éducation

Par Nadia BENAKLI -

«Nous avons beaucoup d'enseignants et médecins dans nos listes électorales»

Afin de présenter des listes électorales crédibles et des candidats potentiels, les partis ont puisé énormément dans ces deux secteurs connus pour être sensibles.

Encore un souci de plus. Le rendez-vous des locales enfonce le clou pour l'éducation et la santé. Ces deux secteurs, qui souffrent d'un manque terrible en matière d'effectifs, se retrouvent avec un départ en force de leurs cadres en congé. Des milliers d'entre eux sont candidats à l'élection locale du 23 novembre prochain. Afin de présenter des listes électorales crédibles et des candidats potentiels, les partis ont puisé énormément dans ces deux secteurs connus pour être sensibles en provoquant un dysfonctionnement au niveau des écoles et des hôpitaux. «Nous avons beaucoup d'enseignants et médecins dans nos listes électorales», a affirmé le député du Parti des travailleurs, Youcef Taâzibt. Prônant le critère de compétence et niveau d'instruction comme une devise, les partis ont puisé fort des cadres de la santé et de l'éducation. Rien qu'a l'éducation c'est la saignée. Des enseignants (tous paliers confondus) sont présents en force dans les listes électorales des différents partis politiques. Pas moins de 5000 candidats dont des enseignants, des directeurs et des fonctionnaires de l'éducation participent à la compétition électorale. Un chiffre qui est loin d'être insignifiant pour un secteur qui souffre déjà du manque d'effectifs. Les enseignants ont donc quitté les bancs de l'école pour faire leur propre campagne en laissant les élèves livrés à eux-mêmes. Idem pour la santé. Des milliers de cadres et de médecins se sont engagés dans la bataille électorale en provoquant un grand vide au sein des structures et des établissements de santé publique. Des services se retrouvent sans sages-femmes et parfois sans médecins pénalisant sérieusement les patients... «Je n'ai pas un chiffre à communiquer pour les praticiens médicaux que nous représentons syndicalement, mais je confirme que beaucoup de médecins et de paramédicaux sont candidats», a affirmé Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique. Contacté par nos soins, ce médecin assure que «beaucoup s'engagent sans conviction dans cette entreprise électorale et peut être aussi sans conviction politique, mais ils savent qu'ils peuvent profiter d'un congé de détente spécial aux frais du Trésor public». Effectivement, vu que la loi autorise les employés à se porter candidats tout en leur assurant un congé payé, ils ont été nombreux à opter pour l'aventure électorale. Afin de pallier cette situation, la ministre de l'Education nationale n'a pas traîné le pas. Nouria Benghabrit a pris des mesures pour remplacer les enseignants. S'exprimant sur ce sujet en marge d'une conférence sur «Le livre et l'école», en marge de la 22e édition du Salon international du livre (Sila), la ministre a avancé trois propositions. «Nous allons soit répartir les élèves sur d'autres classes, soit fixer des heures additives aux enseignants des matières concernées ou recourir carrément à la substitution», a-t-elle affirmé. Intervenant en pleine période des examens du premier trimestre, la ministre devra régler le plus tôt possible ce problème. Ce qui n'est pas une sinécure. Sachant que le manque d'enseignant est une contrainte majeure, qui se pose avec acuité, le recours à des contractuels reste la seule solution au moins jusqu'à la fin de l'élection. Après cette échéance, un autre problème de fond se posera. En effet, les candidats qui seront élus vont devoir changer de statut et les candidats déchus vont regagner leurs postes de travail. Ce qui va faire obligation à la tutelle de revoir son plan de travail.