Ce parti pas comme les autres

LE FRONT EL MOUSTAKBEL AFFICHE DE GRANDES AMBITIONS POUR LES LOCALES

Par Nadia BENAKLI

Abdelaziz Belaïd

Il accorde un intérêt particulier aux jeunes. Le parti de Abdelaziz Belaïd plaide la libération des initiatives et la prise en charge des préoccupations des citoyens et des jeunes. Dans son programme électoral, le parti d'El Moustakbel a inscrit ces mesures comme une priorité.

La libération des initiatives des assemblées locales en matière de développement et la prise en charge des préoccupations des citoyens sont parmi les principales préoccupations du front El Moustakbel, qui accorde aussi une grande importance aux jeunes dans son programme électoral pour les élections locales du 23 novembre 2017. Ce parti, qui se distingue des formations politiques créées en 2012, tente de donner des réflexions et des alternatives.

Au volet de la jeunesse, le parti a appelé à la réhabilitation des structures culturelles et à la mise en place d'un système de gestion souple au profit des communes et de mécanismes pour la désignation d'encadreurs au niveau des structures culturelles et sportives communales qui seront à la charge des ministères concernés. Il a même insisté sur l'octroi d'aides financières du budget de l'Etat au profit des communes pauvres pour la restauration et la réhabilitation des structures sportives et enfin la mise en place d'une politique locale pour valoriser la culture populaire locale. Pour une meilleure gestion des affaires locales, le parti de Abdelaziz Belaïd prévoit l'amélioration du cadre de travail des élus, le renforcement de la protection juridique du président de l'Assemblée populaire communale (P/APC) et la définition de la relation juridique entre la tutelle et les élus. Il donne même un aperçu sur la démocratie participative et sa concrétisation sur le terrain.

Le parti souligne la nécessité d'associer les associations de quartiers et des villages dans la sélection des projets à réaliser avant leur inscription dans les programmes de développement, l'implication des associations habilitées dans le suivi de la réalisation des projets de développement en tenant compte de leurs remarques et de leurs propositions et encourager les jeunes à la création d'associations dans les domaines de la protection de l'environnement, des ressources naturelles, outre la préservation du patrimoine matériel et immatériel notamment l'artisanat, les arts, le théâtre, la musique et la lutte contre la drogue et les différents fléaux. En matière de santé publique, le parti plaide la promotion et la relance de la protection maternelle et infantile (PMI). S'agissant de la valorisation du patrimoine immobilier communal, le front El Moustakbel recommande la mise en place de nouveaux mécanismes pour la gestion des biens immobiliers communaux, la régularisation du programme des «100 locaux pour chaque commune» et leur transfert au profit des associations, la relance du programme de modernisation urbaine et la protection des terres agricoles de l'extension urbaine. Pour ce qui est de l'emploi, le parti compte encourager et financer la création de coopératives d'artisanat et de services au profit des jeunes, réhabiliter les sites historiques et touristiques, promouvoir les micro-entreprises dans le domaine de la maintenance et la gestion des espaces verts ainsi que dans le domaine de la sous-traitance. Concernant la fiscalité locale, le parti de Abdelaziz Belaïd a appelé à la révision de l'aide financière accordée aux communes défavorisées, la révision de l'aide financière accordée par le Fonds des collectivités locales et la nécessité de s'acquitter de la taxe de résidence au profit des communes. Il a même proposé la mise en place d'un crédit sans intérêt pour l'investissement dans les infrastructures.