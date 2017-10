DEUX BARONS DE LA CONTREBANDE TRANSFRONTALIÈRE ARRÊTÉS À L'EST DU PAYS 165 kg de corail saisis à Oum Tboul

Par Wahida BAHRI -

L'opération s'est couronnée par la récupération de corail royal, d'une valeur marchande estimée à 1 milliard de centimes

D'Oum Tboul à Laâyoune, le crime organisé s'amplifie, avec l'intensification des activités des narcotrafiquants et les contrebandiers du corail.

Les éléments des douanes algériennes sont parvenus à démanteler un réseau de trafic transfrontalier composé de neuf individus dont deux barons, originaires de Annaba et Tébessa, apprend-on de source douanière. L'opération accomplie avant-hier, dimanche, au niveau de Oued El Jennen, un point de passage montagneux, très fréquenté par les réseaux de trafiquants et contrebandiers dans la commune de Layoune, nous explique-t-on. Selon les précisions fournies par nos sources, l'opération s'est couronnée par la récupération de 165 kg de corail royal, d'une valeur marchande, estimée à 1 milliard de centimes. L'exploitation des informations fournies aux éléments des douanes algériennes, quant au transfert illicite d'une importante quantité de corail, depuis le point de passage de Laâyoune, ville frontalière avec Tabarka en Tunisie, ont permis aux douaniers de mettre en place un plan déjouant l'opération de transfert de cette richesse maritime algérienne, vers l'Italie via la Tunisie, nous explique-t-on.

La résistance manifestée par les membres du réseau, ne leur a pas permis d'échapper aux mailles des filets des douaniers. Arrêtés à bord d'une 308, les contrebandiers étaient en possession, outre, les 165 kg de corail, 10 000 euros et 10 millions de dinars tunisiens (DT) ainsi que 100 millions de centimes algériens. Il a été également saisi, lors de la même opération de faux documents identitaires, dont les passeports de deux étrangers, ainsi que plusieurs portables, servant de moyens de communications entre les membres du réseau, pendant l'opération de contrebande, nous précise, la même source. Au moment de la mise sous presse, et au titre de l'enquête qui suit encore son cours, il est fait état, de l'identification d'un autre élément, activant au sein de cette bande de contrebandiers.

Dans ce sens, nous apprenons que les investigations menées par les éléments de ce corps paramilitaire, se sont soldées par l'arrestation de cet autre élément, domicilié à El Chatt, commune limitrophe de la localité de Sidi Salem, à Annaba. Le prévenu est propriétaire d'un atelier de menuiserie, qu'il utilise comme arrière-vitrine pour le braconnage du corail. Ainsi, lors de la perquisition, il a été découvert et saisi, un important équipement de plongée sous-marine, des bouteilles à oxygène, entre autres tenues de plongée ainsi que du matériel de navigation GPS et des embarcations. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes, les mêmes services des douanes, ont mis fin à l'activité criminelle de cinq individus, appartenant à un réseau de narcotrafiquants, au poste frontalier de Oum Tboul, ont fait savoir les mêmes sources. Lors de cette opération de qualité, il a été saisi 15 000 comprimés hallucinogènes de différentes marques destinés à la commercialisation, a ajouté la même source. Les précisions apportées par celle-ci, font aussi état de la saisie de 5 000 euros, 2400 DT et 989 DA, nous apprend-on. Font partie de ce réseau transfrontalier de narcotrafic, deux barons, originaires respectivement de Annaba et de Tébessa, et activement recherchés par les services de sécurité.

Ces derniers, au moment où nous mettons sous presse, sont parvenus à établir la complicité d'un autre narcotrafiquant, originaire de la wilaya de Skikda. Celui-ci est chargé de la réception des hallucinogènes et leur commercialisation dans plusieurs wilayas de l'Est du pays. Pour les besoins de l'enquête, rien n'a filtré sur les investigations judiciaires engagées par les services de sécurité, des wilayas d'El Tarf, Skikda et Annaba, qui tentent de remonter à d'autres membres du réseau. Agés entre 24 et 51 ans, les neuf mis en cause dans ce trafic transfrontalier de corail et d'hallucinogènes, ont été soumis aux mesures judiciaires et juridiques d'usage, avant d'être placés sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, crime organisé transfrontalier, pillage et braconnage des récifs coralliens, transfert illicite de corail, faux et usage de faux entre autres accusations. Les mêmes instances juridiques ont retenu aussi le mandat de dépôt pour les cinq membres du réseau transfrontalier de narcotrafic.