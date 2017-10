L'homme du Printemps arabe

C'est à cette époque qu'il est souvent monté au créneau pour fustiger nombre de pays arabes, leur promettant un Printemps qui va les balayer comme un fétu de paille.

Cheikh Hamad ben Jassem al-Thani, né le 30 août 1959 à Doha, est un membre de la famille princière du Qatar. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de 1992 à 2013 puis il devint Premier ministre du 3 avril 2007 au 26 juin 2013. Entre 1982 et 1989, il a exercé en qualité de directeur du Bureau de la ministre des Affaires municipales et de l'Agriculture, avant de prendre en charge le même secteur en qualité de ministre. En plus de ses attributions précitées, il a également hérité en 1990 des fonctions de sous-ministre chargé de l'Electricité et de l'eau pendant deux années pleines. Parmi les autres fonctions qu'il a assumées, on peut citer pêle-mêle celle de président de Kahramaa, président du Conseil municipal central, directeur du Bureau des projets spéciaux Emiri, membre du conseil d'administration de Qatar Petroleum, membre du Conseil suprême pour la planification.

En 1992, grand changement avec une affectation au poste de ministre des Affaires étrangères au cours de laquelle il se fera remarquer principalement au niveau des réunions ministérielles de la Ligue arabe, au Caire, où il sera le principal artisan de la mise au ban de la Syrie. C'est à cette époque qu'il est souvent monté au créneau pour fustiger nombre de pays arabes, leur promettant un Printemps qui va les balayer comme un fétu de paille. Il en sera royalement récompensé avec son intronisation en 2003 comme Premier vice-Premier ministre tout en conservant le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Et de fil en aiguille, il sera promu en 2007 au poste de Premier ministre qu'il occupera jusqu'en 2013, sans perdre pour autant le contrôle du ministère des Affaires étrangères où il a laissé son empreinte.

Parmi les autres postes-clés qu'il a occupés, il y a lieu de citer les suivants:

· Membre du Conseil suprême de la défense, créé en 1996.

· Chef de la Commission permanente du Qatar pour le soutien d'Al Qods, formé en 1998.

· Membre du Comité de la Constitution permanente créé en 1999.

· Membre du Conseil suprême pour l'investissement des réserves de l'État, créé en 2000.

A compter de 2013, il a connu une traversée du désert, avec une mise à l'écart de plus en plus prononcée. Dans la famille al-Thani au pouvoir depuis l'indépendance du pays, en 1971, c'est l'émir Tamim ben Hamad Al Thani qui a succédé à son père, l'émir Hamad ben Khalifa al-Thani un 25 juin 2013. Ce dernier avait lui-même destitué son père, Khalifa bin Hamad al-Thani, en 1995. Plus libéral que ce dernier, Cheikh Hamad avait annoncé alors sa volonté de réformer et moderniser le pays. La liberté de la presse fait son apparition, et la chaîne de télévision Al Jazeera, fondée à la fin de l'année 1996, a souvent été présentée comme un modèle d'organe de presse libre et objective dans le Monde arabe.

Cependant, elle a été la cible de nombreuses critiques tenant notamment à la partialité de son traitement du Printemps arabe et ses liens avec les Frères musulmans. Dans ce contexte, cheikh Hamad Bin Jassem al-Thani n'a plus eu la place qui, à ses yeux, lui revenait «de droit». Hamad Bin Jassem al-Thani est père de 13 enfants, dont six garçons et sept filles.