MMC et Riso le prouvent

Al Mansour Commercial Center MMC et son partenaire Riso proposent leurs solutions aux collectivités territoriales en Algérie.

Les acteurs de l'impression numérique communiquent sur leurs produits. Citons le groupe japonais Riso dont le coeur de métier est constitué par les systèmes d'impression de production numérique à grande vitesse. Le nippon est représenté en Algérie et depuis 2012, par Al Mansour Commercial Center MCC, lequel est partenaire de Riso France. En fait, la marque assure les besoins de l'impression dans notre pays depuis plus de vingt ans. MMC vient d'ailleurs de présenter ses solutions destinées à des secteurs réputés demandeurs de matériels d'impression, notamment l'éducation, les administrations, les opérateurs de téléphonie, les banques, les professionnels de l'impression, les hôpitaux et diverses entreprises. Grâce à ces solutions ils gagnent en performance et en réduction des coûts.

Les solutions Riso distribuées par MMC reposent sur deux technologies d'impression différentes, à savoir ComColor et la technologie duplicopieur. Grâce à un rapport productivité/coût inégalé, la première permet l'accès à la couleur concurrence. La seconde privilégie la productivité et optimise la qualité à moindre coût, jusqu'à 185 pages par minute. Le modèle ME9350 par exemple, permet l'impression simple et pratique de documents visuellement attractifs grâce à l'impression de deux couleurs en un seul passage et à très grande vitesse. Il est donc clair que Riso et son partenaire algérien MMC font que la technologie et l'innovation soient au service de la performance.

Innovations qui participent à la mutation des solutions d'impression. C'est pour illustrer cet aspect décisif que MMS a présenté récemment à Alger un matériel unique au monde, à savoir la solution d'impression et de mise sous pli Riso haute vitesse qui gère l'impression, le pliage, l'insertion et la mise sous pli des courriers en ligne. Cette innovation permet de produire jusqu'à 2 400 courriers en une heure. Elle est particulièrement rentable et assure polyvalence, optimisation du temps, efficience et confidentialité.