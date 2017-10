PROJET DU GRAND PORT COMMERCIAL DE CHERCHELL L'Algérie exige des Chinois de revoir leur copie

Par Bouzid CHALABI -

Le gouvernement veut approfondir l'étude géologique pour prévenir d'éventuelles mauvaises surprises.

Les travaux de réalisation du projet du grand port commercial (Centre) de Hamdania, entre Cherchell et Tipasa, dont le feu vert a été donné officiellement, en mai dernier, ne sont pas près de démarrer. La cause est connue. Il s'agit de l'étude complémentaire exigée par le gouvernement des deux compagnies chinoises chargées de la réalisation et qui vient d'être lancée. Cette étude devra répondre à l'ambiguïté constatée sur le plan technique et qui nécessite l'approfondissement de l'étude des sous-sol, afin de prévenir d'éventuelles mauvaises surprises. L'information a été donnée, lundi dernier, par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, en marge d'une cérémonie marquant l'achèvement du creusement du tunnel El Gants qui s'inscrit dans le cadre du projet de dédoublement de la voie ferrée entre El Affroun (Blida) et Khémis Miliana (Aïn Defla). Le premier responsable du secteur a parlé d'avant-projet détaillé au lieu d'étude et qui selon lui «est en cours de réalisation». Le ministre a également souligné que l'avant-projet détaillé est devenu impératif. «Le respect des conditions techniques et autres nécessaires au lancement de ce projet vital, dans les plus brefs délais, et éviter tous les obstacles qui pourraient entraver son lancement» a-t-il insisté. Rappelons au passage que l'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu, s'est aussi exprimé sur le sujet puisque les travaux de réalisation seront exécutés par deux compagnies chinoises, qui sont Cscec (China state construction corporation) et Chec (China harbour engineering company). Ce dernier, qui s'exprimait en marge d'une cérémonie réservée à l'inauguration d'un centre de traitement des visas octroyés par l'ambassade de Chine à Alger s'est voulu optimiste quant à l'état d'avancement des procédures préalables à la mise en chantier «conditionnée par l'aboutissement d'une étude géologique complémentaire demandée par le gouvernement algérien», a expliqué l'ambassadeur. Pour revenir à ce besoin d'étude complémentaire qui repousse à plus tard le début des travaux, on croit savoir que plusieurs études déjà effectuées renforcent l'idée selon laquelle la région d'El Hamdania, retenue pour abriter la future grande infrastructure portuaire en eaux profondes ne serait pas l'endroit idéal. Un choix pour lequel le gouvernement a essuyé plusieurs critiques. Pour l'heure aucun élément d'information n'a filtré pour en connaître un bout sur le taux d'avancement de cette étude complémentaire. Faut-il encore croire qu'elle soit entamée car les bureaux d'études versés dans ce domaine ne se bousculent pas au portillon et que la procédure de sélection après avis d'appel d'offres demande du temps. En somme, il ne serait pas exagéré d'avancer que les résultats de l'étude soient connus à brève échéance. Toujours est-il que cette entrave aurait pu être évitée si nos décideurs avaient pris la peine à l'époque de se pencher un peu plus sur la faisabilité d'un projet d'une aussi grande envergure pour lequel aucun détail ne peut être pris à la légère. C'est d'autant plus déplorable, si l'on tient compte que le Conseil des ministres avait donné, en décembre 2015, son feu vert pour la réalisation de ce port commercial et que depuis près de deux années se sont passées sans que le site en question n'enregistre le moindre coup de pioche. C'est donc la conséquence d'un projet mal ficelé. On pourrait donc penser qu' en matière de planification et de faisabilité de projets structurels, le gouvernement fait dans «l'à peu près». Et pourtant il aurait été préférable que cet important projet soit réalisé au plus vite car considéré d'une grande utilité pour le pays comme étant puisqu'il peut constituer un pôle de développement économique d'importance, après son raccordement au réseau ferroviaire et aux autoroutes l'habilitant ainsi aux échanges commerciaux avec l'Afrique. Rappelons enfin que ce projet, dont le coût est estimé à 3,3 milliards de dollars, sera financé dans le cadre d'un crédit chinois à long terme et sera livré dans un délai de sept ans, avec une mise en service progressive à partir de la 4e année. C'est la compagnie chinoise Shanghai Ports qui assurera l'exploitation de 23 terminaux, d'une capacité de traitement de près de 6,5 millions de containers/an, avec 25 millions de tonnes/an de marchandises, l'habilitant à devenir un véritable pôle de développement économique, après son raccordement programmé aux réseaux ferroviaire et autoroutier, en plus d'une zone logistique de 2 000 hectares.