LAKHDAR BOURAGAÂ, ANCIEN COMMANDANT À LA WILAYA IV HISTORIQUE "L'histoire est imprévisible"

Par Brahim TAKHEROUBT -

SI Lakhdar Bouragaâ reste un des derniers grands acteurs vivants de ce qui restera sans aucun doute la plus glorieuse révolution qui ait été menée par les enfants de ce pays.

L'ancien commandant de la Wilaya IV historique relate les souvenirs de cette date déclenchement de la guerre de libération. «Le 1er Novembre 1954, j'étais parmi les chasseurs alpins près de Briançon aux Alpes, et je me souviens très bien que notre instructeur, un Libanais chrétien est venu nous apprendre la nouvelle vers onze heures du soir», raconte Bouragaâ. «Nous étions certes très isolés, nous ne pouvions saisir l'ampleur de cet événement, mais nous nous sentions très proches de ceux qui avaient décidé qu'il était», dit-il. Cet appel du 1er Novembre nous enseigne autre chose, selon l'ancien commandant de l'ALN, «l'histoire n'est pas prévisible, tout est inattendu». Quelque 63 années sont passées depuis le déclenchement de cette guerre et l'ancien commandant de la Wilaya IV historique semble triste. «La déception l'emporte 63 ans après l'appel du 1er Novembre 1954», regrette-t-il. «Une grande tristesse m'envahit quand je pense à tous ces hommes, toutes ces femmes, tout ce sang et que je vois l'état de notre Algérie aujourd'hui», confie le commandant Bouragaâ.Vis-à-vis de l'approche qui est faite de cet évènement et la manière dont il est célébré, l'ancien commandant de la Wilaya IV historique reste très sceptique. «Vous savez, l'histoire ressemble à une carte géographique, on la trace et pas à pas on peut en retracer les contours, les grandes et les petites lignes, tout le monde connaît désormais ces grands évènements majeurs de notre guerre d'indépendance, mais la révolution s'est surtout faite de cette succession de petits évènements, qui ont très souvent été considérés pour des «non-évènements» et cela n'est pas enseigné aux jeunes Algériens, ils restent des inconnus de leur propre histoire et cela est affligeant.» A ce sujet, il explique que «la révolution n'est pas un bloc froid massif, elle est constituée de plusieurs petites révolutions en son sein». En tant qu'acteur de cette révolution, après avoir vécu tous ces évènements, l'ancien maquisard est submergé de déception. Il estime que «la corruption a même gangrené la lecture de notre histoire, au fil des ans il y a eu une démocratisation de la corruption, elle n'est plus le sport réservé à une certaine élite, tout le monde semble touché par ce fléau, alors ces évènements servent plutôt l'agenda de certains, pour des intérêts bien lointains qu'un innocent rappel de l'histoire de nos glorieux martyrs». Il est très facile de disserter sur le 1er Novembre dans un salon climatisé avec des boissons fraîches, mais «rien ne peut rapporter la souffrance et le sang de ces martyrs», dit Bouragaâ. «Montez donc dans ces dachras reculées et demandez à ces vieils hommes et femmes, ce que c'était le 1er Novembre 1954, leurs yeux vous donneront un aperçu.» Cela dit-il continue en montrant tout de même son respect vis-à-vis de ces hommes. «Regardez la suite de l'histoire et ce qu'il est advenu de cet appel, il a quand même abouti à l'indépendance du pays et le peuple a massivement répondu a cet appel, une des plus belles révolutions du genre humain». Face au gâchis actuel, il faudrait revoir et canaliser toute nos forces pour construire où la jeunesse puisse s'épanouir, un pays digne du sacrifice consenti par ses aïeux.»

Bouragaâ regrette que cette même histoire n'est pas pédagogique, puisque «les hommes choisissent encore d'opprimer leur prochain, et des leçons constructives ne sont pratiquement rarement tirées».

L'ancien maquisard ne s'est pas empêché d'aborder les rapports de l'Algérie avec la France affirmant qu'elles resteront toujours complexes pour encore très longtemps. «De Gaulle a fait appel à ses meilleurs généraux c'est parce qu'il voulait nous soumettre à tout prix. C'est très ironique que les hommes qu'il a choisis pour nous mettre à terre seront ces mêmes hommes qui essaieront de l'éliminer en avril 1961 dans cet attentat raté à Paris.» La France ne nous a pas épargnés comme l'indique le commandant bien amer sur l'héritage retenu de cette révolution, mais

«excuses ou pas, les faits parlent d'eux-mêmes, et s'ils osent dire qu'ils nous ont offert l'indépendance, eh bien les faits ne manquent pas pour leur prouver le contraire», tranche l'ancien combattant, soulignant avec fierté et détermination que «rien ne nous a été offert. Et lorsque durant les négociations, ils ont essayé de nous amadouer, nous leur avons dit, non, nous on continue, et la wilaya IV a même mobilisé 2 200 hommes pour appuyer l'effort».

L'amour de la patrie l'emporte bien plus chez l'ancien maquisard que la haine envers l'ancien ennemi «nous devons construire notre pays en redécouvrant notre histoire et cela compte bien plus que des excuses». Né en 1933 au douar Ouled Turki, dans la région de Médéa, Lakhdar Bouragaâ a été formé dans les écoles coraniques de la région de Blida. Son engagement précoce a été favorisé par les troubles qui firent, selon lui, plus d'une douzaine de morts dans la région au moment des élections des délégués de l'Assemblée algérienne en avril 1948. Il a pu très jeune approcher des militants du Mtld et des membres de l'OS comme Didouche Mourad, Ben M'hal, Lakhdar Rebbah et Si Tayeb Djoghlali qui s'étaient réfugiés dans sa famille vers 1952. Très vite influencé, il adhère à la cause nationale qui façonnera alors le reste de sa vie. Il côtoiera les plus grandes figures de notre révolution, dont le colonel Bouragaâ, commandant de la Wilaya IV historique. Il reste à ce jour fortement imprégné de cette révolution qu'il conçoit comme l'évènement majeur pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui.