LE PRÉSIDENT DE LA FOREM À PROPOS DE L'INVASION DE LA DROGUE MAROCAINE "On a le droit de saisir les Nations unies"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Leur offre est abondante au niveau des frontières avec le Maroc

Il faut savoir que 70 à 80% de ces substances plus dangereuses les unes que les autres parviennent de notre voisin.

D'importantes quantités de nouvelles drogues en provenance du Maroc font quotidiennement leur entrée en Algérie. Pour le professeur Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), cette situation relève d'une réelle «agression» d'un pays à un autre. Il revendique de ce fait, le plein droit de l'Algérie à saisir les Nations unies sur la question. «Il ne s'agit pas d'une agression armée, mais d'une agression chimique», a-t-il insisté hier, lors de son passage dans l'émission «L'invité de la rédaction», diffusée sur la Radio nationale Chaîne 3. Dans son argumentation, il jugera que ce problème doit à tout prix être posé à cet organisme. Par conséquent, en tant que pays responsable, «notre pays usera de ce moyen pacifique pour interpeller sur cette problématique».

Il a expliqué que 70 à 80% de ces substances plus dangereuses les unes que les autres parviennent de notre voisin. Le plus inquiétant c'est que ce fléau «touche la catégorie la plus sensible de la société, à savoire, les jeunes de 15 à 30 ans», précise-t-il. Le professeur soulèvera encore le fait que ces dernières années, «nous sommes confrontés à des drogues de synthèse préparées dans des laboratoires clandestins, dont la base productive est le hashisch et la résine de cannabis». Leur offre est abondante au niveau des frontières avec le Maroc et fait office de matière première pour la création de nouvelles combinaisons chimiques. Parmi ces nouvelles drogues qui ont fait leur entrée récemment en Algérie et qui constituent une véritable menace, il citera celle communément appelée «zombie». Ce type de narcotique a des effets spectaculaires. Il entraîne une totale désinhibition et un sentiment d'invincibilité qui conduit son consommateur à commettre des actions surprenantes, a-t-il indiqué. Par ailleurs, parlant des sérieuses proportions que prend le phénomène de la drogue en Algérie. Mustapha Khiati a tenu à faire savoir que malgré son ampleur, les saisies de drogues ont cependant été réduites, notamment ces trois dernières années. Le professeur avancera que cette décélération qui a été constatée en la matière est liée à un meilleur contrôle au niveau des frontières. Approfondissant davantage son exposé, le président du Forem a affirmé que nous sommes passé d'une année exceptionnelle en 2013 avec plus de 225 tonnes de drogues saisies. «Pour cette année et celle qui la précède nous avons enregistré des saisies de moins de 100 tonnes», a-t-il précisé. D'un autre côté, le même responsable soulèvera que pour ce qui est du nombre de personnes arrêtées dans des affaires liées à la drogue, celui-ci n'a quasiment pas changé. «Près de 15.000 personnes impliquées dans des affaires de ce type ont été appréhendées», indiquera-t-il. En matière de consommation de ces substances illicites, Mustapha Khiati a tenu à faire remarquer qu'il est nettement moins facile de s'en procurer de nos jours, en particulier dans les points de vente habituels. Selon lui, «cela confirme que l'entrée de la drogue en Algérie a diminué». Il a également constaté que notre pays est devenu celui de la consommation de la drogue, après avoir été par le passé celui par lequel transitait la drogue. Dans ce sens, il a indiqué que «l'Algérie compte pas moins de 600 000 consommateurs dont 20% sont des consommateurs chroniques». Pour essayer d'endiguer ce phénomène qui concerne majoritairement des jeunes, Khiati estime que «les mesures législatives doivent être renforcées». Il suggère par ailleurs que les autorités commencent à privilégier les actions sur le terrain, en allant à la rencontre de jeunes potentiels consommateurs. Dans le même sens, il nous apprendra la prochaine mise en place d'un observatoire de la drogue, qui aura pour mission de dépister des nouvelles drogues.