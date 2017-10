CONDOR PREND L'OFFENSIVE Il produira 15 000 smartphones par jour

Par Salim BENALIA -

Condor Electronics, le leader algérien des produits électroniques et technologiques, vient de recevoir en son fief, à Bordj Bou Arréridj, toute une délégation de journalistes. Ces derniers ont eu le privilège de visiter le pôle de production du smartphone. Ce dernier se décline en trois lignes de fabrication avec une capacité de production de 1000 à 1500 unités/jour dans une seule ligne, soit jusqu'à 5000 mobiles dans les trois lignes réunies. «Nous avons pour ambition de créer sept nouvelles lignes pour atteindre les 10 lignes de production de téléphones portables à moyen terme», a déclaré M.Abderrahmane Benhamadi, Président du Conseil d'administration de Condor Electronics, en marge de la visite de l'usine IT/Mobile. C'est dans cette perspective que Condor compte investir 1 milliard de dollars sur les cinq prochaines années qu'il consacrera à la création de nouvelles lignes de produits bruns, smartphones et cartes mères, avec l'objectif d'assembler pas moins de 15.000 smartphones par jour. Condor Electronics qui a réussi son pari et a relevé le défi de l'intégration, a pu, en quelques années seulement, créer de la richesse, de nouveaux postes d'emploi, dans un nouveau secteur d'activité: l'IT/Mobile. Cet appétit d'investir de Condor se traduira par ailleurs par une nouvelle ligne de production des composants, laquelle sera inaugurée au printemps prochain pour un montant de deux millions de dollars. A l'instar de tous les producteurs nationaux, Condor ne peut se soustraire à la nécessité d'importer ses intrants de l'étranger. Une matière première qu'il importe de nombreux pays comme le Japon, la Chine, la Corée, l'Italie et Taïwan, afin d'offrir un produit de qualité au consommateur algérien. M. Benhamadi n'omet pas de signaler que leurs produits subissent obligatoirement des contrôles stricts et rigoureux pour garantir un produit final conforme aux normes internationales. Le même responsable a indiqué aux représentants des médias, venus en nombre, explorer les unités IT/ Mobile, à BBA, que les produits Condor sont aujourd'hui présents dans huit pays, notamment les marchés africains et maghrébins. Il a également tenu à saluer ses partenaires locaux. Ce sont là autant d'éléments qui plaident en faveur de la volonté de Condor de poursuivre sa trépidante aventure dans un domaine de pointe sachant que le secteur des nouvelles technologie connaît une effroyable pression de la part des multinationales. Notons que pour réaliser ces produits de haute technologie, notamment les cartes mères, l'entreprise a dû coopérer avec des géants mondiaux de l'informatique comme Intel et Microsoft ou Oracle, avec à la clé l'incontournable paramètre de l'intégration.