63ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION: ILS AVAIENT ENTRE 20 ET 30 ANS EN 1954 ET ILS ONT RÊVÉ JUSTE Les conquérants de l'impossible

Par Brahim TAKHEROUBT -

La résistance armée était inévitable en 1954

Obnubilés par le mirage d'un paradis outre-mer, nous sommes écartelés entre ici et ailleurs jusqu'à ne plus vouloir lutter pour une quelconque cause.

Quelquefois quand les ténè-bres assombrissent la clarté des horizons, il est utile et instructif d'entrouvrir le rideau de l'Histoire et d'observer les événements sous le prisme du présent. Qu'on s'y mette! Prenons comme échantillon la période s'étalant de 1953 à 1954.Quel était le climat social en Algérie à cette époque? Comment vivaient les Algériens. Quels étaient les rêves de cette jeunesse? Croyait-elle aux lendemains? Ensuite, pourquoi s'interroger sur cette période spécifique 1953-1954. La réponse est toute simple: c'est une époque qui, toutes proportions gardées, nous rappelle quelque peu celle d'aujourd'hui. Les jeunes Algériens qui avaient entre 20 et 30 ans en 1953 baignaient dans une grande incertitude doublée d'une profonde déception. Leurs aînés qui incarnaient leurs espoirs de liberté se déchiraient dans le cadre d'un PPA écartelé entre les centralistes affiliés à Mustapha Lahouel et les messalistes restés fidèles à Messali Hadj. L'OS (Organisation secrète) avait été démantelée par la police coloniale, et la plupart de ses membres jetés en prison. En plus de cette dépression sociale s'ajoutait un état de délabrement du pays et une effroyable misère dans laquelle vivait la population indigène. La quasi-majorité de la population était au chômage. Ceux qui travaillent sont exploités, soumis à un régime d'esclavage, contraints à une double journée de travail de

10 à 12 heures par jour pour un salaire insultant de 6 à 10 francs. Et enfin, le tableau est complété par deux éléments constituant un mélange explosif quand ils se conjuguaient: la misère et l'humiliation sociale d'un côté, les sensibilités identitaires et religieuses de l'autre. Ce sont autant de conditions qui ont rendu possible l'option de la résistance armée qui était devenue presque inévitable en 1954. Quelques mois avant la déflagration du 1er Novembre 1954, le prestigieux quotidien français Le Monde pontifiait sous un gros titre en affirmant que l'Algérie restait une oasis de paix dans un Maghreb en flammes. Il faisait allusion au Maroc et surtout à la Tunisie avec les actions croissantes des fellagas. «Non, l'Algérie, corps central du grand oiseau qu'est le Maghreb, ne peut échapper à l'incendie qui a enflammé ses deux ailes», répliquait Bachir Hadj Ali sur l'hebdomadaire communiste algérien Liberté. Le Monde ignorait que l'apparente passivité des «indigènes» n'était qu'une posture les aidant à survivre. Il ignorait surtout que n'importe quel Algérien peut attester que le rêve de la délivrance massive par les armes, pour peu que l'occasion s'en présente, était une obsession. Cette jeunesse des années 1950 a pourtant rêvé juste et a eu le courage d'oser, de conquérir l'impossible. Il y a de cela 63 années. Deux grands moments et deux époques différentes, mais le rêve d'un avenir meilleur reste le même. En 2017, nous en sommes encore à une époque où le politique édulcore à dessein son discours malgré l'urgente nécessité d'une action énergique pour sauver le pays qui frise la catastrophe économique. Les intellectuels se perdent dans l'imbroglio du discours et de la concession à toute école tentant de satisfaire tout le monde sans éclairer personne pour finir dans le délire de l'incohérence. On rampe dans la médiocrité des occasions ratées et refusées. Obnubilés par le mirage d'un paradis outre-mer, nous sommes écartelés entre ici et ailleurs jusqu'à ne plus vouloir lutter pour une quelconque cause fut-elle, celle noble de l'environnement, pour exister, pour notre mieux-être. Regardons-nous mon frère au fond des yeux. Nous avons un teint blafard et le regard frustré. Que nous inspirent encore les Ben Boulaïd, Krim, Ben M'hidi, Boudiaf, Didouche, Bitat? Ils avaient entre 20 et 30 ans en 1954.