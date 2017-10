63ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION: DANS UN MESSAGE À L'OCCASION DU 1ER NOVEMBRE Gaïd Salah galvanise ses troupes

Par Hasna YACOUB -

Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire

l'ANP a organisé plusieurs manifestations dont des «Portes ouvertes» au Centre d'information territorial d'Oran où les différentes étapes de la guerre de Libération nationale ainsi que les réalisations de l'Armée nationale ont été reconstituées à travers une exposition photos.

Dans un message aux éléments de l'ANP à la veille de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a appelé les éléments de l'ANP à poursuivre leurs efforts et à persévérer, les félicitant pour les progrès qu'ils ont accomplis et les acquis professionnels qu'ils ont réalisés. «Il me plaît de féliciter l'ensemble des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) dont je salue les progrès accomplis et les acquis professionnels réalisés et de les appeler une nouvelle fois à poursuivre leurs efforts et à persévérer», a précisé le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. «Seul le travail est à même d'assurer d'autres réussites aux éléments de l'Armée nationale populaire dont les qualités dénotent leur attachement à leur riche patrimoine civilisationnel et culturel et à leur glorieux legs historique national», at-il ajouté, soulignant que les éléments de l'ANP «ont conscience de l'importance de ces qualités pour se distinguer sur le plan professionnel en faisant montre d'altruisme et de dévouement».

Le déclenchement de la Guerre de Libération «est une mémoire nationale éternelle, jalonnée de gloire et de fierté et riche d'enseignements», a-t-il ajouté, soulignant que «cette Révolution miracle confirme que l'Algérie qui a su vaincre ses ennemis par le passé, saura avancer à pas sûrs sur la voie de la victoire grâce à cette trempe d'hommes vaillants et fidèles au serment des chouhada». A cette occasion, Gaïd Salah a rappelé le devoir de «s'incliner à la mémoire des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie ainsi qu'à la mémoire des martyrs du devoir national qui se sont sacrifiés, eux aussi, pour la sécurité de l'Algérie et sa stabilité», ajoutant que «l'ANP est toujours mue par cette volonté d'aller de l'avant pour la préservation de la paix et de la stabilité en Algérie, de la dignité de son peuple et du bien-être socio-économique».

Rappelons qu'en prévision de la célébration du 63ème anniversaire du déclenchement de la révolution, l'ANP a organisé plusieurs manifestations dont des «Portes ouvertes» au Centre d'information territorial d'Oran où les différentes étapes de la guerre de Libération nationale ainsi que les réalisations de l'Armée nationale ont été reconstituées à travers une exposition photos.

Le visiteur est ainsi appelé à (re)découvrir les différentes étapes de l'histoire contemporaine du pays retracées par le biais de panneaux thématiques comme le congrès de la Soummam, la grève des huit jours, les manifestations du 11 Décembre 1960 ou encore celles du 17 Octobre 1961 à Paris, et tant d'autres actions et faits reflétant les sacrifices du peuple algérien pour recouvrir son indépendance nationale et ses droits spoliés. A rappeler enfin que le Musée central de l'Armée (Alger) a été baptisé dimanche dernier du nom du défunt moudjahid et ancien président de la République, Chadli Bendjedid, dans le cadre de la commémoration de ce 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution nationale.