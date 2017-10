63ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION Est-il temps de décoloniser l'histoire?!

Par Hocine NEFFAH -

L'écriture de l'histoire a connu ses moments de rigueur intellectuelle qui faisaient d'elle une autorité historique qui éclairait le politique des dérives de l'instrumentalisation des faits historiques et la récupération incongrue de ce capital symbolique qui n'est autre qu'une arme à double tranchant.

Aujourd'hui, l'Algérie célèbre le 63ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. Cette date charnière dans l'histoire contemporaine du pays, de par ce qu'elle véhicule comme représentation symbolique des plus chargées en matière de lutte stoïque et de bravoure indéniable qui se sont soldées par le recouvrement de la souveraineté et l'indépendance du pays par les armes. Elle se présente aujourd'hui comme un instrument de lutte avec une autre manière, plus différente par rapport à la période de sa genèse dans un contexte historique reflétant un statu quo qui faisait de l'omniprésence de l'ordre colonial un élément incontournable de son dépassement inéluctable. La question est prise autrement maintenant, la guerre est toujours maintenue, mais non pas par les armes pour faire face au diktat du bellicisme colonial et ses retombées sur la quasi-totalité des Algériens qui croupissaient sous le joug et les fatras d'un colonialisme de peuplement qui s'est érigé en credo pour accélérer le processus de la dépersonnalisation de l'identité algérienne. L'arme redoutable qui s'est mise en branle pour recentrer le combat libérateur et le faire reconnaître comme un mouvement de Libération nationale avec une matrice idéologique et programmatique, c'est celle qui est connue aujourd'hui sous le vocable de «la guerre des mémoires». La contribution à travers l'écriture s'est transformée en un outil manifeste pour se démarquer de certaines inepties et impostures colportées à l'emporte-pièce pour glorifier des actes abjects à l'image de la colonisation ou sombrer dans la mythification des faits d'armes et dénaturer la véritable quintessence d'un mouvement de libération somme toute historique et le prolongement des actes des hommes eux-mêmes qui sont le produit d'une réalité régie par des contradictions objectives et naturelles.

L'histoire du Mouvement de Libération nationale a connu plusieurs lectures depuis le déclenchement même de ce processus libérateur jusqu'à aujourd'hui. Ce retour à l'écriture de l'histoire de la révolution chez nous est vu comme un geste salutaire pour repositionner le capital symbolique qui est la mémoire d'un pays, mais l'approche est diverse, elle est parfois antinomique, elle verse dans le déni même de cette histoire et la consécration de la culture de l'encens et de vétilles. Dans ce sens, il faut revenir au livre précurseur de Cherif Sahli «Décoloniser l'histoire» pour bien comprendre l'enjeu d'une écriture qui verse dans l'illustration des évènements historiques et les connotations censées les véhiculer loin de son processus historique et le champ d'évolution des événements traités pour la circonstance.

En matière d'ouvrages foncièrement historiques et qui traitent de l'étude des faits historiques fondée sur la méthodologie scientifique en la matière, la contribution reste infinitésimale, peut-être que ce créneau reste entouré de cette espèce de clôture dogmatique qui veut que l'histoire récente de la révolution et du Mouvement de Libération nationale soit l'apanage d'un anathème pour ne pas dire un espace où le tabou s'érige en une culture officielle. Hormis quelques ouvrages comme c'est le cas pour Djoudi Attoumi et quelques historiens qui se comptent sur les doigts d'une seule main, on ne peut pas parler d'un travail historique digne de ce nom qui relate l'événement historique et les acteurs de cet événement loin du subjectivisme et du parti pris qui minore la portée de cet événement et le contexte historique y afférent. L'écriture de l'histoire a connu ses moments de rigueur intellectuelle qui faisaient d'elle une autorité historique qui éclairait le politique des dérives de l'instrumentalisation des fait historiques et la récupération incongrue de ce capital symbolique qui n'est autre qu'une arme à double tranchant.

La génération de l'éminent historien, Mohamed Harbi, Mohamed Teguia et Slimane Cheikh pour ne citer que ceux-là, a su remettre les pendules de l'écriture objective et scientifique de l'histoire du Mouvement de libération en général et de la révolution du 1er Novembre 1954 en particulier, à l'heure sans se mettre dans l'habit d'un acteur ou se reconnaître dans l'attitude sélective et réductrice de l'apport historique en rapport avec cette révolution sans mythes ni dénis. Cette approche a cédé la place à une lecture qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport au véritable défi qui s'impose pour faire de la matière historique qui concerne la révolution et le Mouvement de Libération nationale un outil de choix pour élucider les moments phares qui ont jalonné cette histoire du combat libérateur loin des archétypes et les stéréotypes qui sacrifient l'histoire sur l'autel de la manipulation politicienne en faisant des générations montantes une sorte de cobaye jusqu'à où l'on assiste à une déferlante qui se met à arborer les «vertus» de la glorification de l'anti-histoire pour ne pas dire le déni de soi comme c'est le cas dans les écritures récentes se cachant derrière le texte narré et imaginé pour apporter de l'eau au moulin des nostalgériques et les ultras de l'histoire coloniale. Ce déni qui a été cultivé par les historiens de la colonisation a pris une autre allure en s'inscrivant dans le déni de soi par des Algériens qui font l'éloge même de façon larvée et dissimulée de «l'oeuvre» coloniale en faisant du roman et les écrits littéraires un terreau où l'histoire d'un combat anticolonial se fait réduire à un fait «insolite» dépourvu d'une valeur historique qui constitue le mythe fondateur de notre identité politique et historique. Les générations actuelles ne savent plus à quel saint se vouer à cause de ce mélange fait de déni et de «surglorification» qui ont dénaturé la marche historique de notre révolution et notre Mouvement de Libération nationale.

L'écriture de l'Histoire qui a trait à la révolution du 1er Novembre 1954 doit être balisée des schèmes et des prismes qui font d'elle une somme de vétilles et d'inepties historiques en lui ôtant sa sève nourricière qui est son génie d'avoir su se libérer du carcan et du modèle qui consacre l'approche coloniale qui incarne l'éternelle représentation de l'histoire sous sa forme indigène en escamotant son processus et ces vérités intangibles et inaliénables.