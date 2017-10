63ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION: MOHAMED TARHA Le vaillant moudjahid

Par Massiva ZEHRAOUI -

Mohamed Boujdemaâ, du village Taboudouchte dans la daïra d'Azeffoun, témoigne sur le courage et l'engagement entier pour la guerre de Libération nationale du défunt moudjahid Mohamed Tarha. Aujourd'hui, un hommage lui sera rendu à son village natal de Taboudouchte. Le vaillant moudjahid Mohamed Tarha est décédé le 2 octobre dernier.

Mohamed Tarha naquit le 19 décembre 1939. Il rejoint la révolution en 1956 en tant que moussebel d'abord, avant de s'enrôler dans la lutte armée en 1957. Il s'engagea tout de suite dans la compagnie où se trouvaient le moudjahid Mokrane N, qui en était alors le responsable, ainsi que Moh Arezki Iskane de la commune d'Iflissen, à la tête du groupe.

«Au tout début, je ne disposais d'aucune arme, mais j'ai réussi a en avoir une après avoir tendu une embuscade à Isnadjene (dans la région d'Iflissene) sous la direction du moujdahid Moh Arezki Iskane.» Les faits de cette attaque remontent au mois de mai, 1959. Après une étude minutieuse avec le commandant, nous étions déterminés à attaquer un camion de l'armée française de marque Dodge et qui transportait neuf soldats. On a ouvert le feu et le véhicule a été criblé de balles. Nous étions tellement fiers de la réussite de notre opération, que sur le chemin du retour, on entonnait des chants patriotiques, brandissant les armes que nous avions pu récupérer dont quatre mitrailleuses. Un vrai butin de guerre.

Au mois d'avril 1961, précisément au village de Taboudouchte nous avons réuni les habitants, hommes et femmes. Nous leur avons présenté un discours d'ordre instructif. Juste un peu avant la fin de celui-ci, on aperçu à l'horizon bien que dans l'obscurité totale, l'armée française se rapprocher. Instantanément, des coups de feu sont partis entraînant la mort de trois ou quatre d'entre eux et d'autres ont également été gravement blessés. A la fin de l'accrochage, les soldats français ont enlevé les portes des chalets ainsi que celles des maisons désertées, et les ont utilisées pour transporter leurs blessés à l'intérieur du camp. On a déploré la mort d'un vaillant moudjahid en la personne de Si Meziane touché par une grenade lancée par l'ennemi. Il avait été gravement blessé. Aussi, je me suis rendu au village de Thimliline à 10 kilomètres du lieu de l'affrontement pour chercher un infirmier. Je suis revenu le lendemain avec le brancardier, mais il était trop tard. Le chahid Si Meziane, n'ayant pas supporté ses blessures, avait rendu l'âme. Nous l'avons enterré au village Tifra. Il a été promu au grade de capitaine ce jour-même. Que Dieu l'accueille en Son Vaste Paradis.»