63ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION: HYMNE NATIONAL L'ode à la fierté

Par Mohamed BADAOUI -

Moufdi Zakaria a rédigé Kassaman en une nuit alors qu'il se trouvait à la prison de Barberousse d'Alger

Plus qu'un hymne, Kassaman est une page d'histoire qui s'associe chez les Algériens aux souvenirs les plus intenses que recèle leur mémoire collective.