PREVENT EXPO 2017 Un Salon-Congrès de la prévention des risques professionnels, du 13 au 15 novembre, à Alger

Le Comité scientifique du congrès a élaboré un riche programme de conférences-débats se déclinant en quelque 70 communications sur la sécurité et la santé au travail.

Le 1er Salon/Congrès international de la prévention des risques professionnels «Prevent Expo 2017», organisé conjointement par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) et la Société Batimatec Expo SPA, est organisé, du 13 au 15 novembre 2017, au Palais des Expositions des Pins maritimes (Safex), à Alger. Placé sous le patronage du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Prevent Expo se propose de faire un état des lieux sur le tissu existant en matière de prévention des risques en milieu professionnel et promouvoir la culture de prévention et l'application de la législation nationale et des bonnes pratiques de sécurité et de santé au travail. Il s'agit de faire connaître l'ensemble des mesures et dispositifs édictés en matière de prévention des risques professionnels et d'allégement des charges sociales et financières en découlant. Il donne la possibilité aux participants d'examiner ce qui est entrepris au plan international sur cette épineuse question de santé publique comme il fera connaître les innovations technologiques et les nouvelles méthodes de prévention au profit de la population active. Cette manifestation, à caractère professionnel, de dimension internationale, regroupe l'ensemble des acteurs en charge de la prévention des risques professionnels, les opérateurs et prestataires sociaux et économiques, les organismes et institutions des secteurs public et privé engagés dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de prévention et de sécurité sociale. Une participation internationale à ce rendez-vous réunit, par ailleurs, des représentants d'institutions et organismes régionaux et internationaux ainsi que des experts, universitaires et spécialistes représentant plusieurs pays.

Le Comité scientifique du congrès a élaboré un riche programme de conférences-débats se déclinant en quelque 70 communications sur la sécurité et la santé au travail comme un levier de performance pour l'entreprise, la promotion et le développement d'une culture de la prévention en entreprise, un état des lieux sur la politique de la prévention des risques et ses perspectives, les accidents de travail et les maladies professionnelles, la prévention des risques liés aux produits et procédés de travail dangereux, les risques prédominants et les secteurs d'activités concernés, la sécurité incendie, la métrologie des ambiances de travail, les équipements de protection individuelle, la surveillance médicale des travailleurs et la gestion des déchets et son impact environnemental.

L'articulation de ce premier rendez-vous du genre en la forme d'un salon d'expositions et d'un congrès à caractère scientifique et technique donne l'opportunité aux participants, principalement les sociétés, les entreprises et autres institutions, d'offrir aux visiteurs, sur leurs stands, un large tableau de leurs activités, prestations, procédés, systèmes et équipements de protection individuels et collectifs, de services et expertises offertes aux entreprises, tout comme leurs interventions, lors des manifestations au programme du Congrès, leur permettront de mieux informer, vulgariser, communiquer et expliquer leurs missions, leur savoir et leur savoir-faire. «Cette complémentarité dans la démonstration et l'information au sens le plus large sur la politique de prévention, se fonde sur le fait, expliquent les organisateurs du Salon-Congrès, qu'il s'agit avant tout de rendre compte de l'importance des programmes développés aux plans professionnel, sanitaire, social ou solidaire ainsi que des dispositifs en vigueur.»