DEVANT LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS Le chef de l' Etat appelle à plus d'efforts et d'efficacité

Par Bouzid CHALABI -

Il a exhorté les entrepreneurs à s'investir pleinement pour valoriser davantage les immenses potentialités que recèle le pays.

«L a préservation de l'héritage de nos glorieux martyrs, et notamment celui de notre souveraineté entière ainsi que nos options sociales de justice et de solidarité nous interpellent aujourd'hui plus que jamais, pour plus d'efforts et plus d'efficacité dans le domaine économique», a indiqué le président de la République dans un message aux Algériens à l'occasion du Premier Novembre. Ce «plus d'efforts et d'efficacité dans le domaine économique» dont parle le chef de l'Etat a sa raison d'être et le premier responsable du pays l'explique: «Les prix des hydrocarbures ont sévèrement reculé ces dernières années, ce qui nous condamne à poursuivre notre développement avec des revenus publics sérieusement amoindris, et ce alors que notre démographie enregistre une forte croissance». Mais pour le président de la République «ce pari n'est pas au-dessus de nos capacités nationales pour autant que nous fassions tous preuve de convergence autour des voies et moyens de développement que la bataille requiert».Et de préciser dans ce sens «ces voies et moyens sont de faire prévaloir une seule et unique idéologie, celle des intérêts du pays et de ses citoyens, pour valoriser davantage nos immenses potentialités industrielles, énergétiques, agricoles, touristiques, minières et autres». Ainsi, selon le chef de l'Etat, «les voies et moyens requis consistent dans la perception de l'entreprise qui produit, qu'elle soit publique, privée ou en partenariat, comme un outil précieux créateur d'emplois, sources de revenus et surtout source de richesses pour la collectivité, un outil qu'il importe donc de développer par la productivité et la compétitivité». Toujours dans ce même ordre d'idées, le président de la République a souligné: «Les voies et moyens requis pour gagner cette bataille résident aussi dans la conduite et l'accélération des réformes nécessaires pour moderniser et décentraliser la gestion des affaires publiques, moderniser l'environnement de son économie y compris financier, et avancer dans la maîtrise des nouvelles technologies». Pour clore ce chapitre le chef de l'Etat a demandé aux entrepreneurs représentés par leurs organisations patronales «à s'investir pleinement dans cette bataille économique que le dialogue tripartite ne manquera pas de faciliter». Voilà donc un message on ne peut plus clair qui rappelle que le pays a les moyens de s'en sortir de cette crise financière drastique qu'il traverse. En effet, le moyen le plus efficace serait de développer à grande échelle la petite et moyenne entreprise ou PME car créatrice de postes d'emploi, source de revenus pour l'Etat et de richesse. D'ailleurs, un grand pas dans ce sens vient d'être franchi par le biais de l'introduction d'une nouvelle loi

d'orientation sur le développement de la PME, adoptée par le Parlement, et publiée au Journal officiel no 2 de janvier 2017.

En fait, cette nouvelle loi modifie et complète la loi de 2001, vise l'encouragement de l'émergence des PME, l'amélioration de leur compétitivité et leur capacité d'exportation ainsi que l'amélioration du taux d'intégration nationale et la promotion de la sous-traitance. Elle introduit, à cet effet, plusieurs mesures de soutien à cette catégorie d'entreprises en matière de création, de la recherche et développement, d'innovation, de développement de la sous-traitance, de financement d'actions de sauvetage et de reprise des activités des PME en difficulté, mais viables.

Il convient de souligner que l'élaboration de cette nouvelle loi, deuxième grand dossier législatif après celui du Code des investissements, intervient après les résultats mitigés de l'opération de mise à niveau des PME lancée en 2012 mais qui n'a pas atteint tous ses objectifs.

Faut-il enfin rappeler, selon les chiffres du ministère de l'Industrie et des Mines, qu'un peu plus de 900 000 PME opèrent actuellement en Algérie, un chiffre qualifié de «très faible» par rapport au potentiel du pays et aux objectifs du secteur. Pour changer cette tendance le plan d'action vise la création d'un million de nouvelles PME durant le quinquennat 2015-2019.