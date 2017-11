MOUSSA TOUATI APPELANT À UN VOTE MASSIF "Le peuple doit s'imposer comme une seule force"

Par Ikram GHIOUA -

Il ne manquera pas de souligner que les futures générations doivent avoir les armes pour préserver les acquis du Premier Novembre.

C'est au niveau du TRC (Théâtre régional de Constantine), que le leader du Front national algérien a tenu son meeting dans le cadre des prochaines élections locales prévues pour le 23 novembre. Une première du genre puisque le TRC n'est pas censé abriter ce genre de manifestation, habituellement organisée au niveau des Centre culturels Malek-Haddad, Al Khalifa ou Ben Badis. Un point d'interrogation, du fait qu'il s'agit d'un lieu identifié comme étant un patrimoine. Cela dit, Moussa Touati s'est exprimé devant une assistance timide. Connu pour ses sorties médiatiques singulières, comme sa grève de la faim, ou lorsqu'il avait annoncé le 13 septembre dernier que des militants de son parti avaient été obligés de corrompre des agents administratifs pour récupérer des copies des procès-verbaux des dépouillements leur permettant de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel, ce qui lui permettra d'accéder à son seul siège à l'APN, il a appelé à un vote en masse. Aussi, abordant la situation économique et la crise par laquelle passe le pays, pour lui l'Algérie est en mesure de traverser cette dure épreuve et de relever le défi.

Par ailleurs, Moussa Touati ne manquera pas de souligner que les futures générations doivent avoir les armes pour préserver les acquis du Premier Novembre. Le leader du FNA qui a été interpellé par nos soins à la fin de son discours a déclaré à L'Expression «le peuple doit prendre les choses en main, et ce n'est certainement pas par l'abstention et la démission que cela peut se faire», enchaînant «il est question de nourrir la solidarité comme il l'a fait par le passé durant la guerre de libération, c'est cette complicité qu'il va falloir retrouver». Il insiste notamment sur le fait que cette union entre le peuple peut faire basculer les choses en sa faveur et arracher le diktat de l'administration. Pour notre interlocuteur «c'est l'administration qui doit être au service du peuple et non le peuple au service de l'administration». Sur la question de la crise économique, le chef du FNA juge que «le peuple n'est pas responsable de cette crise, il en est la victime, autrement dit ce n'est pas lui qui a mal géré ou détourné les biens de l'Etat et ce n'est pas à lui de payer les fautes commises, mais il peut changer le contexte en s'imposant comme une seule force».