UGTA ET PATRONAT RENDENT HOMMAGE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE "Votre présidence est celle du travail et de la réalisation"

Par Salim BENALIA -

L'Union générale des travailleurs algériens Ugta, par la voix de son secrétaire général Abdelmadjid Sidi Saïd, et les organisations patronales, rendent un vibrant hommage au chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika.

Dans un communiqué adressé à notre rédaction, ils déclarent «accueillir avec le plus grand respect et avec la plus grande considération le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika à l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954». Se réclamant de l'esprit de Novembre, date fondatrice de l'histoire de l'Algérie contemporaine «ils rappellent leur attachement aux principes des moudjahidine qui ont bravé le colonialisme pour le recouvrement de la souveraineté nationale, laquelle a été acquise grâce aux sacrifices consentis pour la liberté du pays. Le peuple aura été l'artisan de cette libération du joug colonial, pour avoir consenti le sacrifice d'un million et demi de martyrs», note l'Ugta, dont le secrétaire général rebondit sur les grandes réalisations de la présidence Bouteflika indiquant que «celle-ci est celle du travail, de la réalisation et de l'effort dans l'innovation et l'anticipation». «Votre noble vision pour une Algérie émergente à la hauteur de ses ressources et à la mesure des ambitions légitimes de notre peuple nous exhorte dans notre détermination sans faille à fournir les efforts nécessaires et indispensables pour relever le défi du développement économique et social en coordination avec le gouvernement», est-il mentionné dans la lettre au président. Le secrétaire général de l'Ugta et au nom des autres organisations patronales, n'omet pas de revenir sur la «Réconciliation nationale, devenue désormais, une référence mondiale», souligne-t-il. «Vous avez initié le dialogue social au niveau national, et ce concept est sollicité au niveau international», est-il mentionné.