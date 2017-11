ANNABA La campagne en mode veille

Par Wahida BAHRI -

Seuls les candidats de l'unique liste indépendante pour l'APW de Annaba, semblent attirer l'attention des électeurs.

Au quatrième jour de la campagne pour les élections du 23 novembre en cours, la course vers les sièges des hémicycles communaux et l'APW, frôle le non-évènement, du moins à Annaba, où, les habitants de plusieurs communes et localités s'intéressent de moins en moins à la scène politique locale. En témoigne le vandalisme dont font l'objet des panneaux d'affichage et les portraits déchirés des candidats aux échéances prévues dans moins d'un mois. Mieux encore, le climat de la campagne ne s'est pas encore installé dans l'espace de la wilaya de Annaba, encore moins dans le chef-lieu de sa commune. Le nombre insignifiant des permanences des formations politiques, prétendant à la mandature des 12 hôtels de villes de la wilaya et de son Assemblée populaire de wilaya, porte à croire que l'évènement a perdu de sa ferveur. Pour une raison ou pour une autre, la majorité des partis politiques en lice pour les locales en perspective, FLN et RND, MPA et PT entre autres se font discrets. Sans trompette ni tambours, la campagne électorale, ne présente qu'une ou deux permanences par parti. Mieux encore, la réduction visible des affichages des portraits des candidats, fanions, oriflammes et banderoles vantant les mérites des candidats sont absents du décor de cette campagne électorale. Est-ce l'austérité qui en est la cause?! Car pour faire une campagne en grande pompe, celle-ci nécessite des fonds importants. Ces derniers, autrefois étaient apportés par, outre la contribution de l'Etat, les traditionnels hommes d'affaires, qui s'investissent dans le financement des campagnes électorales, notamment pour les partis influents localement, à savoir le FLN, RND et MPA. En fait, cela n'est plus le cas. C'est plutôt l'opinion publique qui, semble avoir eu un impact fort sur la prétention et la crédibilité des partis, RND et FLN surtout. Ce dernier, après une mandature jugée chaotique à tous les niveaux, par les administrés des gestionnaires les assemblées communales notamment. Indicateur expliquant la timidité de leur campagne pour reconquérir une nouvelle fois la confiance de l'électorat.

Aussi, autre fait étrange, ce sont les permanences vides de la quasi-totalité des partis. Ces derniers n'ont pas encore investi le terrain. Seuls les candidats de l'unique liste indépendante pour l'APW de Annaba, semblent attirer l'attention des électeurs. L'UD (Union et Défi), dont les candidats et le tête de liste ont adopté un discours et un programme touchant dans le fond et dans la forme le quotidien des populations et de tout Annaba. Misant sur le travail de proximité, les candidats de l'UD se disent prédisposés à apporter leur contribution, pour faire briller «Annaba la perle» Un défi que cette union composée de candidats est prête à relever avec la coopération de toutes les formations politiques. Des propos, pour ne pas dire un sentiment qui ronge ces jeunes candidats cadres annabis, qui, à travers d'éventuelles solutions, tendant la main aux populations et à toutes les formations politiques, pour faire sortir Annaba de son marasme.