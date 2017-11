RENFORCEMENT DU POUVOIR DE L'ÉLU Les partis le réclament en force

Par Nadia BENAKLI -

Cette revendication prend la forme d'un consensus au sein de la classe politique ces derniers temps.

Un point qui ne fait pas de désaccord. Le renforcement des prérogatives de l'élu est vivement soutenu par les différentes formations politiques de toutes obédiences. Cette carte est exploitée à fond dans le discours électoral durant cette campagne pour les locales du 23 novembre prochain. Depuis le début de la campagne dimanche dernier, nombreux sont les partis qui revendiquent la révision du statut de l'élu. Qu'ils soient de la coalition ou de l'opposition, les partis admettent clairement que les élus n'ont pas de pouvoir de décision. Un secret de Polichinelle que nul n'ignore. L'élu est toujours sous la casquette du wali et dépend de lui dans toutes les démarches. L'inscription des projets, la distribution des logements, les aides à l'investissement, l'octroi des assiettes foncières... etc. sont autant de décisions qui ne sont pas du ressort de l'élu, mais de l'administration locale, à savoir le wali ou le chef de daïra. Ce qui constitue un sérieux blocage parfois, et freine le développement local. Un fait contesté depuis longtemps par les partis de l'opposition qui ont appelé au renforcement des pouvoirs de l'élu en contestant le monopole exercé par l'administration locale. Cette revendication prend la forme d'un consensus au sein de la classe politique ces derniers temps. Des partis de la coalition plaident pour une réhabilitation du statut de l'élu. «La révision du Code communal doit garantir la réhabilitation du rôle de l'élu et la décentralisation de la prise de décision», a affirmé le président du Mouvement populaire algérien. Amara Benyounès qui a animé mardi dernier un meeting à Médéa a souligné l'impératif de renforcer les prérogatives des élus locaux et d'étendre leur champ d'intervention, au plan local, pour qu'ils puissent accomplir pleinement leurs missions. Il a jugé «inconcevable», dans ce contexte, que l'administration locale, représentée par le wali ou le chef de daïra, continue de s'accaparer des prérogatives censées être du ressort de l'élu, alors que le contraire doit primer, appelant à «libérer l'élu de l'emprise de l'administration» et à «lui restituer ses prérogatives». Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia met l'accent sur la décentralisation des décisions au niveau local pour une meilleure gestion des affaires des communes. L'ex- parti unique qui détient la majorité des assemblées locales soutient également cette approche. Ould Abbès qui était en déplacement à Bouira mardi a mis l'accent sur la nécessité de donner aux élus les moyens de leur politique. Le front El- Moustakbel a, lui aussi, plaidé pour l'amélioration du cadre de travail de l'élu et le renforcement de la définition de la relation juridique entre la tutelle et les élus. Sachant que les Codes communal et de wilaya seront révisés prochainement, les partis veulent à travers cette élection obtenir gain de cause en arrachant le maximum de pouvoir au profit de l'élu. Si l'on se réfère à la loi n°12-07 relative à la wilaya adoptée en 2012, l'on constate que le champ d'intervention des élus est très limité comparativement aux walis. L'article 110 de cette loi stipule que le wali est le représentant de l'Etat dans la wilaya et il veille à l'application des programmes et prend des arrêtés à l'effet de mettre en oeuvre les délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya et d'exercer les pouvoirs. Autrement dit, l'élu est sous la tutelle du wali et n'a pas le pouvoir d'initier. C'est pourquoi les partis veulent en finir avec cette méthode de gestion en appelant au renforcement des prérogatives de l'élu. Or, cette décision est une arme à double tranchant. Certes, la libération des initiatives et le renforcement des prérogatives de l'élu vont permettre de lever des obstacles dans la réalisation des projets de développement, mais elle risque d'ouvrir le champ à d'autres dépassements. Le scandale des détournements de fonds et l'octroi des assiettes foncières a affecté plusieurs Assemblées populaires communales et de wilayas.