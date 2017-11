ELECTIONS LOCALES À BÉJAÏA Les indépendants sur le terrain

Par Arezki SLIMANI -

Une vue de Béjaïa

Deux meetings, l'oeuvre de deux listes indépendantes, l'une pour la municipalité de Béjaïa, l'autre pour la wilaya, ont fait l'actualité électorale à Béjaïa.

Au TRB de Béjaïa, le docteur Mohamed Mansouri dit Hamou a développé les grands axes du programme électoral de la liste qu'il dirige sous l'appellation «Ensemble pour Béjaïa». Après avoir rendu un vibrant hommage aux martyrs de la Guerre de Libération nationale, le tête de liste «Ensemble pour Béjaïa», a regretté, qu'après le recouvrement de la liberté, «la population ne puisse pas vivre décemment dans la cité», allusion à la situation qui prévaut dans la ville de Béjaïa, faite, à ses yeux, «d'insuffisances liées à l'état de la voirie, l'hygiène...». «Notre mission est de récupérer notre ville et sa dignité», dira-t-il non sans reconnaître que «ça ne sera pas facile». La focalisation sur la situation de l'hygiène, un peu à l'image de toutes les listes en course pour les commandes de la ville de Béjaïa, lui fera dire que «c'est triste». Tout en soulignant que «les ordures sont en elles-mêmes une richesse capable de prendre en charge sa propre collecte, le candidat indépendant développera sa stratégie qui consiste en une vision d'association avec le privé, soutenant par la même occasion que durant «cinq mandats de dysfonctionnements, d'absence de vision politique et de perspectives, il est temps de refuser de continuer à assister au désastre». Comme pour souligner la cohésion de sa liste, il cédera la parole à ses colistiers afin de développer d'autres axes du programme électoral. La réorganisation de l'administration communale, la participation citoyenne à la vie de la commune, la promotion du développement local, le renforcement de la solidarité sociale, la promotion de l'accès au logement, la modernisation des instruments et des procédures de gestion, l'amélioration des conditions sanitaires... étaient autant de points développés par les différents candidats. Deux heures après et à quelques encablures de là, se tenait un autre meeting animé par Zahir Attouche pour le compte de la course à l'APW. D'emblée, le candidat, a salué «une date hautement symbolique pour le peuple algérien. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas donné de martyr(e)s pour libérer le pays du colonialisme», soulignant ses pensées «les plus profondes à l'adresse de toutes celles et ceux qui sont tombés au champ d'honneur, qui ont payé de leur vie l'amour de leur patrie, qui ont caressé le rêve de voir leur pays libre et indépendant et qui sont morts pour l'idéal d'un état démocratique et social». Parrainé par l'UDS, un parti non encore agréé et dont le chef de file, Karim Tabbou, était présent sur les lieux, dénommé: «Ensemble construisons l'avenir, il se battra pour «réhabiliter le rôle de l'Assemblée populaire de wilaya et lui redonner sa grandeur écornée et sa place sur l'échiquier politique local». «Avec nous, l'APW sera une force de propositions, de suivi et de contrôle permanent et rigoureux de l'action de l'administration locale représentée par le wali et les différents ser-vices déconcentrés de l'Etat et oeuvrera à consacrer un plan de développement à la hauteur des exigences et de l'ambition de notre wilaya pour faire de Béjaïa une ville véritablement méditerranéenne de stature internationale afin qu'elle redevienne cette perle rare de l'Afrique du Nord et travaillera en étroite collaboration avec toutes les APC, des rencontres périodiques de concertation avec les présidents des APC, les parlementaires qui le désirent, bien entendu, se tiendront régulièrement en tant que de besoin».