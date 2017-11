NOUVELLE LOI SUR L'URBANISME ET L'AMÉNAGEMENT Temmar fixe les priorités

Par Madjid BERKANE -

Les souscripteurs au programme Aadl ayant tous versé des tranches, bénéficieront de logements sur décision du président de la République.

Le secteur de l'habitat va bientôt opérer sa mue. La nouvelle loi sur l'urbanisme et l'aménagement est imminente, a fait savoir avant-hier le ministre Abdelwahid Temmar. Intervenant devant la commission des finances et du budget, Abdelwahab Temmar a indiqué que plusieurs nouveautés seront apportées dans ladite loi qui interviendra 27 ans après la promulgation de la dernière loi sur l'urbanisme. Expliquant par la même occasion les raisons de l'introduction d'une nouvelle loi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a souligné que les lois doivent être changées chaque 10 ans». «Le volet pour lequel aurait été donné la priorité est, selon Temmar, la promotion du volet urbanisme.

Ce volet verra dans la prochaine loi, qu'il a été tenu compte des spécificités géographiques et traditionnelles de chaque région.. La raison principale de favoriser ce volet, expliquera le ministre, «est le fait que ce volet est le premier sur lequel les organisations internationales insistent quand elles procèdent à l'évaluation des programmes de logement sur la base du degré de respect de la dimension écologique et des espaces verts», a soutenu Abdelwahid Temmar. S'exprimant par ailleurs sur la loi 08/15 portant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, le ministre a annoncé l'enregistrement de 800.000 demandes de régularisation, dont 500.000 ayant été traitées, avec la prolongation des délais d'achèvement des 300 000 constructions restantes. Les articles de ladite loi seront intégrés dans la nouvelle loi sur l'urbanisme contenant plusieurs sanctions. Celles-ci prévoient des amendes pour les cas réparables, la destruction dans les cas irréparables ou l'intégration dans le cadre du règlement de la situation avec le versement d'une amende. «La sanction vise principalement à embellir l'image des villes et des villages et non à criminaliser le citoyen algérien», a ajouté le ministre. Pour ce qui est du contrôle, le secteur vise à le renforcer en recrutant des contrôleurs d'urbanisme et associant les opérateurs privés. Abdelwahid Temmar a proposé dans ce sens, «le prélèvement de sommes sur les amendes afin de verser les salaires des parties chargées de l'opération de contrôle au niveau des inspections d'urbanisme».

Il abordera en outre le volet de la numérisation de l'urbanisme qui fait actuellement l'objet d'un atelier en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et les différentes parties concernées permettant aux citoyens de déposer leurs dossiers par Internet. Le citoyen, sera informé de la date du retrait de permis ainsi que la somme due via téléphone, dans le cadre de l'allégement des procédures administratives. Au sujet de l'Aadl, le ministre a fait savoir «que les citoyens ayant versé toutes les tranches bénéficieront de logements sur décision du président de la République». L'enveloppe consacrée à la réalisation de 120.000 logements Aadl s'élève à 546 milliards de dinars (plus de 5 milliards de dollars) d'où la nécessité de trouver des alternatives de financement, poursuit Temmar, annonçant le lancement de 80.000 logements Aadl en 2019, outre les 120.000 logements à réaliser en 2018. Cela couvrira les 195.000 inscrits ayant versé les tranches des logements Aadl. Le secteur s'attelle à promouvoir le logement rural (recensement de 80.000 logements). Les walis ont été instruits d'entamer les préparatifs pour le lancement de 25.000 logements en attendant que la loi de finances 2018 soit approuvée. S'agissant de la stratégie de travail, le ministre a indiqué que les autorités locales sont engagées actuellement à afficher les listes des bénéficiaires des aides relatives au logement rural avant la réalisation afin de garantir une distribution équitable des quotas. Concernant le logement promotionnel aidé (LPA), le ministre a fait savoir qu'un décret exécutif pour le LPA sera promulgué pour permettre le lancement de cette formule avant la fin 2017. Selon le ministre, la performance des directeurs d'Opgi sera revue et évaluée à travers toutes les wilayas en vue de traiter les éventuels dysfonctionnements. D'autre part, Temmar a fait état de la possibilité de relancer la banque de l'habitat en coopération avec la Cnep-Banque dans le cadre de la diversification des modes de paiement et de financement des projets d'habitat, indiquant que le secteur examine avec la Cnep-Banque les modalités de relance de la banque de l'habitat et d'encourager le financement de certaines formules par son biais. Le ministre a eu, en compagnie d'un groupe de cadres, plusieurs rencontres avec le directeur général de la Cnep pour organiser cette opération et relancer la banque de l'habitat. Par ailleurs, et concernant le logement locatif dont le projet est en cours de préparation, Temmar a indiqué qu'il s'agit d'un projet d'investissement visant à atténuer la charge sur le budget de l'Etat et à offrir au citoyen une formule adaptée à son pouvoir d'achat.