BOUIRA Ould Abbès appelle à la mobilisation

Par Saïd BOUCETTA -

Le secrétaire général du FLN

«L'Algérie a franchi de grands pas dans le développement après des années d'insécurité et ce grâce à la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale», a-t-il soutenu.

Le secrétaire général du FLN a abordé, à partir de Bouira où il était, hier, en meeting électoral, la question des jeunes Algériens en quête de visas pour étudier en France. Il dira à ce propos que la démarche de ces étudiants relevait de «la liberté de déplacement des personnes, liberté d'étude ou de voyage». Et d'ajouter: «Ils sont libres, nous avons 60 000 étudiants au Canada et en France et cela constitue une véritable richesse pour l'Algérie», a soutenu Djamel Ould Abbès, mettant ainsi fin à la polémique suscitée par certains médias.

Au chapitre politique, le premier responsable du FLN a appelé à la mobilisation de toutes les forces et énergies pour concrétiser le programme du président de la République et maintenir la dynamique de développement que connaît le pays. «Nous devons continuer à mobiliser toutes les forces et énergies pour réaliser le programme (présidentiel) touchant à tous les domaines, dont l'éducation, le logement, les ressources en eau, les travaux publics et bien d'autres secteurs», a déclaré Ould Abbès lors d'un meeting électoral animé au théâtre régional Amar Laskri de la ville de Bouira. «L'Algérie a franchi de grands pas dans le développement après des années d'insécurité et ce grâce à la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, initiée par le président Bouteflika et nous devons donc valoriser tout ça et les acquis sociaux», a-t-il insisté, rassurant l'assistance sur la bonne santé du président de la République. «Le président va bien et l'Algérie aussi, ne vous inquiétez pas», a lancé le secrétaire général du FLN à l'adresse de l'assistance.

Ould Abbès a mis à profit ce meeting afin de rendre un vibrant hommage à tous les martyrs de la Révolution nationale à l'occasion de la célébration du 63ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, saluant par là- même l'attachement de son parti ainsi que ses militants aux principes et aux valeurs du 1er novembre 1954. «Notre parti est le FLN de Mustapha Benboulaïd, de Didouche Mourad et de Ben M'hidi ainsi que de tous les héros de la révolution», a-t-il dit.

Avant de clôturer son discours électoral, Ould Abbès a réitéré l'engagement du FLN d'être «toujours leader» dans la politique et la gestion des affaires du pays. «Tant que le FLN existe toujours, vous pouvez garder vos têtes hautes», a-t-il assuré, appelant les citoyens à aller aux urnes pour voter massivement pour les listes de son parti.