DE LA DÉCLARATION DU 1ER NOVEMBRE À LA RÉCONCILIATION NATIONALE Le parcours exceptionnel d'une nation

Par Saïd BOUCETTA -

La Réconciliation nationale aura été une oeuvre historique qui a définitivement disqualifié l'idéologie prônée par les islamistes radicaux

La Réconciliation nationale apporte la sérénité dont les Algériens ont besoin en temps de paix pour donner du sens au développement de leur pays.

Dans son message aux Algériens, le président de la République n'a utilisé qu'une seule fois l'expression «Réconciliation nationale». Il est entendu que le thème de la révolution de Novembre 1954 suffit à illustrer l'unité, l'engagement et le combat du peuple pour une cause sacrée, celle de son indépendance. L'épreuve du combat libérateur est, en soi, une très belle démonstration de la grandeur d'une nation qui a forcé le respect du monde. Cette nation en édification a puisé dans cette veine «révolutionnaire» pour faire parvenir un autre message à l'humanité. Il s'agit de son immense capacité à travailler sur elle-même pour abattre le monstre terroriste. A quelque 40 années d'intervalle, les Algériens ont eu à subir deux épreuves majeures et dans les deux cas, ils s'en sont sortis plus unis que jamais. Même s'ils divergent sur le bilan des 55 années d'indépendance, il reste que dans ce parcours, «nous avons vécu une tragédie nationale terrible et sanglante», souligne le chef de l'Etat dans son message. Pour le chef de l'Etat, la principale arme déployée par la société pour vaincre l'hydre intégriste, n'est rien d'autre que «la résurgence des vertus héritées de la Glorieuse Révolution de Novembre grâce auxquelles nous avons triomphé de la barbarie terroriste». C'est dire que le combat contre le colonialisme aura servi à abattre le plus horrible des ennemis que l'humanité a eu à connaître à l'ère de la mondialisation. L'Algérie a été le premier pays ciblé par le fléau. Les Algériens ont certes gagné la guerre contre les monstres du GIA et de l'Ex-FIS. Mais ces monstres sont de leur chair. Il fallait donc «puiser dans les nobles préceptes de l'Islam, pour dépasser nos douleurs communes». Mais il ne suffisait pas de le dire. Il fallait encore, comme pour initier la lutte contre le colonialisme, trouver le moyen de dépasser un crise, au risque de disparition pure et simple quelle qu'en était l'issue de la lutte armée contre le terrorisme. Le président de la République était venu, en 1999, porteur de ce projet qui a redonné du souffle à la société algérienne. La Réconciliation nationale aura été une oeuvre historique qui a définitivement disqualifié l'idéologie prônée par les islamistes radicaux, tout en pansant les blessures d'une dizaine d'années de violence inouïe. La Réconciliation nationale a permis de «nous retrouver ainsi dans notre Patrie à tous, dans notre religion à tous, et sous l'empire des lois de notre République à tous».

Nier l'évidence d'un retour total de la paix civile serait faire montre de mauvaise foi. L'Algérie de 2017 vit dans la sérénité de la Réconciliation nationale qui, au-delà des aspects politique et sécuritaire, a une fonction sociétale, en ce sens qu'elle constitue déjà le dénominateur commun susceptible de constituer une rampe de lancement pour l'émergence de l'Algérie. Le pacte économique et social, la tripartite, les réformes de l'éducation et de la justice s'en inspirent. Bref, si l'esprit de Novembre a contribué à unifier les Algériens dans la douleur, la Réconciliation nationale apporte la sérénité dont les Algériens ont besoin en temps de paix pour donner du sens au développement de leur pays. Même si ce n'est pas encore très visible, l'oeuvre de la Réconciliation nationale fait son effet au sein de la classe politique, qui tout en gardant une liberté de ton «excessive» parfois, admet que l'édification à l'unisson d'institutions démocratiques fortes est la seule véritable voie de salut pour l'Algérie. Et c'est cela l'objectif de la Réconciliation nationale.